Ulkoilmafestivaaleilla kuoli kahdeksan ihmistä ja loukkaantui satoja, kun ihmismassa puristui pahasti perjantai-iltana.

Kahdeksan ihmistä kuoli houstonilaisella Astroworld-festivaalilla myöhään perjantai-iltana Texasissa. Ihmiset puristuivat hengiltä suuressa väkijoukossa, joka työntyi työntymistään kohti lavaa.

Festivaalin pääjärjestäjä ja -esiintyjä, räppäri Travis Scott on pahoitellut tapahtumaa Twitterissä.

– Olen täysin järkyttynyt siitä, mitä eilen illalla tapahtui. Rukoukseni menevät Astroworld-festivaalin tapahtuneiden perheille ja muille, joihin asia vaikutti.

Hän kertoi, että Houstonin poliisivoimilla on hänen täysi tukensa asian tutkinnassa.

– Olen valmis työskentelemään yhdessä Houstonin yhteisön kanssa ja auttamaan ja tukemaan tarpeessa olevia perheitä. Kiitos Houstonin poliisilaitokselle, palolaitokselle ja NRG Parkille heidän nopeasta toiminnastaan ja tuestaan, Scott kirjoittaa.

Vaarallinen tungos syntyi, kun ihmiset pakkaantuivat lähemmäs kuulemaan Travis Scottin (vas.) ja Draken esitystä.

Loppuunmyyty ulkoilmafestivaali järjestettiin NPR Parkissa Houstonissa. Vieraita oli noin 50 000.

Travis Scott ja lavalle yllätyksenä saapunut Drake esiintyivät päälavalla, kun ihmiset alkoivat puristua. Draken jakamista videoista näkee, miten valtava määrä ihmisiä seurasi esitystä.

– Yleisöjoukko puristi minua niin paljon, että tuntui, etten voinut hengittää. – – Aloin huutaa apua. Olin niin peloissani, pelkäsin kuolevani, Emily Munguia, 22, kertoi CNN:lle.

– Se määrä ihmisiä, jonka näin loukkaantuneina, pyörtyneinä, verta vuotavina ja itkevinä, oli järjetön, hän sanoi.

Houstonin palolaitoksen päällikkö Sam Pena kertoi, että väkijoukko ryhtyi jostakin syystä työntymään eteenpäin, minkä vuoksi etualalla olleet joutuivat puristuksiin. Monet pyörtyivät, mikä lisäsi paniikkia ja painetta ihmismassassa.

Paikan päällä ollut Houstonin poliisin Larry Satterwhite kertoi Guardianille, että tilanne tapahtui hetkessä.

– Yhtäkkiä meillä oli monia ihmisiä maassa, heillä oli sydänkohtaus tai jokin muu sairaskohtaus, hän kertoi.

Hän kertoi Houston Chroniclelle, että valtaosa apua saaneista ihmisistä oli parikymppisiä ja että festivaalilla oli myös paljon teini-ikäisiä.

Ambulanssit hakivat ihmisiä väkijoukon seasta. Ambulanssin valot näkyvät ihmisjoukon seasta otetussa kuvassa.

Festivaalivieras Seanna Faith McCarty kertoo Instagramissa, että tungos oli niin tiivis, että hengittämisestä tuli lähestulkoon mahdotonta. Hän pelkäsi tallautuvansa ihmisjoukon jalkoihin kuoliaaksi. McCarty kirjoittaa, että ihmismassa oli painunut niin tiiviiksi, etteivät kädet ilmaan nostaneet voineet laskea käsiä sivuilleen.

– Se oli kuin katsoisi Jenga-tornin kaatuvan. Ihminen toisensa jälkeen imeytyi alas. Et voinut etukäteen ennakoida, mistä suunnasta satojen ihmisten työntö tulee. Olit aallon armoilla, hän kirjoittaa.

Festivaaleilla oli noin 50 000 ihmistä. Se on selvästi enemmän kuin Ruisrockissa on minään yksittäisenä päivänä ollut.

Kaiken kaikkiaan yli 300:a ihmistä hoidettiin kenttäsairaalassa festivaalin läheisyydessä. 17 ihmistä vietiin sairaalahoitoon, ja heistä 11:llä oli sydänkohtaus. Kahdeksan ihmisen on vahvistettu kuolleen. Kuolemansyyt eivät ole vielä selvillä. Yksi sairaalahoidossa olevista on 10-vuotias lapsi, ja hän on kriittisessä tilassa.

Houstonin pormestari on kertonut, että asia tutkitaan perinpohjaisesti. Paikan päältä kuvatut videot tulevat olemaan tärkeässä osassa tutkimuksia.

– Mitään vastaavaa ei ole koskaan tapahtunut Houstonissa. Rukouksemme ovat uhrien perheiden luona. Me tulemme saamaan kunnon jälkipuinnin ja vastauksia. Tällä kaupungilla on taustalla menestyksekkäiden, suurten ja turvallisten tapahtumien isännöimistä, pormestari Sylvester Turner twiittasi.

Festivaalin ohjelma on peruttu lauantain osalta.