Uhrit puristuivat hengiltä, kun väkijoukossa syntyi paniikki.

Houston

Ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut musiikkifestivaaleilla Houstonissa Yhdysvalloissa. Uhrit puristuivat hengiltä, kun väkijoukossa syntyi paniikki. Pelastusviranomaiset kertoivat, että 17 loukkaantunutta on viety sairaalaan ja 300 on saanut apua tapahtumapaikalla.

Tapahtuneesta kertoi amerikkalaismedian mukaan Houstonin pelastuslaitoksen päällikkö Sam Pena lehdistötilaisuudessa lauantaina.

– Ihmisiä jäi toisten jalkoihin, kun yleisö alkoi työntyä lavalle, Pena kertoi medialle.

Astroworld-festivaali järjestetään Houstonin NRG Parkissa. Festivaalin pääjärjestäjä on maailmankuulu räppäri Travis Scott, joka julkaisi vuonna 2018 festivaalin nimeä kantavan albumin. Festivaali järjestetään vuosittain, ja se kerää yleisöä koko maasta.

Koko lauantain ohjelmisto on peruttu. Festivaaleilla piti esiintyä useiden nimekkäiden yhtyeiden ja artistien, joita ovat muun muassa 21 Savage, Tame Impala ja Earth, Wind and Fire.

Festivaalien liput olivat haluttua tavaraa. Fani kertoo ABC13:lle päivystäneensä lippuja sekä tietokoneilla että kännykällä ja päivittäneensä sivuja jatkuvasti, jotta ehtisi napata liput itselleen.