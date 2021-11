Kuvassa poliisin virkatakkiin sonnustautunut Anastasia Chistova oli harrastavinaan poikaystävänsä kanssa suuseksiä.

Venäjän poliisi on saanut viime viikkoina selvitettäväkseen sarjan tapauksia, joissa nuoret poseeraavat osittain alastomina tai seksuaalisilla teoilla vihjaillen maan tunnetuimpien rakennusten läheisyydessä. Brittilehti Guardianin mukaan tällä viikolla ilmiöön kytkeytyviä tutkintoja, pidätyksiä ja vangitsemisia on raportoitu ainakin neljä. Suurin osa epäillyistä on naisia.

Kansainvälisessä mediassa tapauksista eniten on ollut esillä bloggari Ruslan Bobievin ja mallin töitä tekevän Anastasia Chistovan oikeusjuttu. Pari päätyi viranomaisten hampaisiin ladattuaan Tiktokiin ja Instagramiin otoksen, jossa he vaikuttavat harrastavan suuseksiä Pyhän Vasilin katedraalin edessä Moskovan keskusaukiolla. Chistovan yllä kuvassa näkyy Venäjän poliisin virkatakki.

Perjantaina 29. lokakuuta moskovalainen tuomioistuin tuomitsi parin kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen ”uskovaisten tunteiden loukkaamisesta”. Guardianin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun rikosnimikkeen pohjalta nostettu syyte on johtanut Venäjällä vankilatuomioon. Oikeus myös määräsi Tadžikistanista kotoisin olevan Bobievin karkotettavaksi Venäjältä.

Ensimmäiset ilmiöön liittyvät pidätykset ajoittuvat elokuuhun, josta lähtien naisia on otettu säilöön esimerkiksi pakaroiden ja rintojen vilauttelusta maamerkeillä tai poliisiasemien edessä. Edelliseen Kremlin muurilla syyllistynyt aikuisviihdetähti on luonnehtinut itseään patriootiksi saatuaan rangaistukseksi 14 päivää vankeutta.

Hengellisiin tiloihin liittyvät mielenilmaisut puhuttivat Venäjällä ja maailmalla myös vuonna 2012, jolloin oikeus tuomitsi Pussy Riot -yhtyeen jäsenet Nadezhda Tolokonnikovan ja Maria Aljohinan kahdeksi vuodeksi vankeuteen huliganismista moskovalaisessa kirkossa. Yhtye oli esittänyt tiloissa presidentti Vladimir Putinin vastaisen protestin.

Guardianin mukaan tuoreissa poliisi- ja oikeustapauksissa on uutta se, miten vakavia rangaistuksia viranomaiset antavat tavallisille somevaikuttajille, jotka eivät ole poliittisesti aktiivisia. Poliisitutkintojen laukaisijoina ovat usein olleet konservatiivisten aktivistien jättämät valitukset.