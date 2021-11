Tuotanto palaa normaalille tasolle arviolta marraskuun lopussa.

Britanniassa on kärsitty viime aikoina polttoaineen ja tiettyjen ruokatarvikkeiden saatavuuspulasta. The Guardian kertoi lokakuun alussa, että jopa kuudesosalla briteistä on vaikeuksia löytää kaupoista enää tarvitsemiaan ruokatarvikkeita.

Lue lisää: Britanniassa hyllyt tyhjinä – jopa 9 miljoonalla vaikeuksia löytää ruokatarpeita kaupoista

Nyt ongelmaksi on noussut yksi brittien lempiherkuista, sillä kauppojen sipsihyllyt ovat tyhjentyneet. Maan suurin perunalastuvalmistaja Walkers on joutunut supistamaan tuotantoaan ohjelmistopäivityksen sotkettua yhtiön tehtaiden toiminnan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan tuotannon taso palaa normaaliksi marraskuun loppupuolella. Walkers keskittyy nyt tuottamaan kaikkein suosituimpia sipsejään.

– Teemme kaikkemme lisätäksemme tuotantoa ja saadaksemme ihmisten suosikkituotteet takaisin hyllyihin. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa, Walkers tiedotti aiemmin.

Vaikka tuotanto-ongelmat koskevat vain yhtä yhtiötä, heijastuvat vaikutukset sipsien kokonaissaatavuuteen. Ihmiset ostavat hyllyt tyhjiksi muiden valmistajien herkuista, eivätkä toimitusketjut ehdi täyttämään kauppoja Brexitin ja koronapandemian aiheuttamien logistiikkaongelmien takia.

Britit ovat sipsien suurkuluttajia, ja napostelu on vain lisääntynyt korona-aikana. Tämä on johtanut jopa valtion rahoittamaan mainoskampanjaan, jossa kansalaisia on kehotettu syömään terveellisemmin.

Keskimäärin britit syövät kaksi 25 gramman pussia sipsejä viikossa. Maassa myydään sipsejä vuosittain 141 000 tonnia.

Sipsejä nautitaan Britanniassa muun muassa pubeissa oluen kera, television ääressä tai osana lasten lounaspakkauksia.