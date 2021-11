Suomen lähetysseura lopetti yhteistyön Länsirannalla toimivan kansalaisjärjestön kanssa – Israel määritteli lastenoikeusjärjestön terroristijärjestöksi

Todisteita määritelmälle Israel ei ole esittänyt.

Suomen lähetysseura on katkaissut yhteistyön Länsirannalla toimivan kansalaisjärjestön Defence for Children International – Palestine (DCIP) kanssa. Yhteistyö on liittynyt lastensuojelun kehittämiseen palestiinalaisalueilla.

Lähetysseura kertoo nettisivuillaan, että koska Israelin puolustusministerin Benny Gantzin julistus määritteli DCIP:n terroristijärjestöksi, edellytykset yhteistyölle loppuivat.

Lähetysseura sanoo toimivansa aina julkisesti, viranomaisten tieten.

– Edellytämme, että pystymme toimimaan avoimesti, seura sanoo.

Israelin mukaan DCIP:llä olisi tiiviitä kytköksiä palestiinalaisjärjestö PFLP:hen, kertoo uutistoimisto Reuters. Yhdysvallat ja EU ovat luokitelleet PFLP:n terroristijärjestöksi.

Reuters oli pyytänyt todisteita väitteelle, että järjestöt olisivat ohjanneet varoja PFLP:lle. Israelilainen virkamies oli sanonut, että asiakirjat on luokiteltu salaisiksi.

DCIP kertoi Reutersille, että mikään muu lahjoittaja ei ole katkaissut rahoitusta Israelin terroristijärjestöleiman jälkeen.

Lähetysseura sanoo olevansa Israelin puolustusministeriön julistuksen varassa. Seuran mukaan sen DCIP:lle suuntaamaa rahaa ei ole käytetty PFLP:n toiminnassa.

Lähetysseuran lisäksi esimerkiksi EU ja Unicef ovat tehneet yhteistyötä DCIP:n kanssa, kerrotaan Lähetysseuran 25. lokakuuta julkaistussa uutisessa.

Israel on määritellyt myös viisi muuta Länsirannalla toimivaa kansalaisjärjestöä terroristijärjestöksi.

Kumppanuuden jatkamisella DCIP:n kanssa olisi Lähetysseuran mukaan saattanut olla vaikutuksia myös kansainvälisesti työhön, jota seura tekee 30 maassa. Julistus voi vaikuttaa muun muassa pankkipalveluihin, järjestö sanoo.

Lähetysseuran mukaan työ alueella jatkuu muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Israelissa ja palestiinalaisalueilla seuran keskeisimmät kumppanit ovat jatkossa Rossing Center, YMCA, Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko sekä Lähi-idän kirkkojen neuvosto.

Asiasta kertoivat aiemmin Ylen uutiset ja Helsingin Sanomat.