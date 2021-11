Oxfordin tutkijat tunnistivat geenin, joka altistaa koronaviruksen vakavalle tautimuodolle

Tutkijoiden mukaan rokote suojaa vakavalta koronavirustaudilta myös, vaikka henkilöllä olisi vakavalle tautimuodolle altistava geeni.

Oxfordin tutkijoiden mukaan on olemassa geeni, joka altistaa vakavalle koronavirustaudille.

Oxfordin yliopiston tutkijat ovat löytäneet geenin, joka kaksinkertaistaa riskin saada hengitysvajaus koronaviruksen takia, Sky News uutisoi.

Tutkijoiden mukaan geeni on suhteellisen vähän tutkittu LZTFL1, joka vaikuttaa estävän soluja hengitysteissä ja keuhkoissa vastaamasta kunnolla virukseen ja näin ollen voi mahdollisesti johtaa hengitysvajaukseen ja kuolemaan.

Tutkijoiden mukaan erityisen merkittävä on havainto siitä, että geeni vaikuttaa nimenomaan keuhkoihin, mutta sillä ei ole vaikutusta immuunijärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että rokotteet suojaavat hyvin ihmisiä, joilla on korkeampi riski sairastua vakavasti koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Geeni on noin 60 prosentilla niistä, joilla on eteläaasialaista taustaa ja 15 prosentilla niistä, joilla on eurooppalaista taustaa, BBC kertoo. Tämän uskotaan osin selittävän sitä, miksi joissain yhteisöissä koronavirus muodostaa suuremman uhkan.

Kuitenkin yksilön riskiin sairastua vakavasti vaikuttaa joukko eri tekijöitä, erityisesti henkilön ikä.

– Sosioekonomiset tekijät todennäköisesti ovat myös tärkeässä osassa sen selittämisessä, miksi jotkut yhteisöt ovat kärsineet erityisen paljon pandemiassa, tutkimuksessa mukana ollut professori James Davies sanoo.

– Vaikka emme voi muuttaa genetiikkaamme, tuloksemme osoittavat, että ihmiset, joilla on korkea riski geenin takia, hyötyvät todennäköisesti erityisen paljon rokotuksesta.