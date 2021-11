Suonenjokelainen metsämies teki karmivan löydön: nuotiopaikalta löytyi hiiltynyt ketun pää

Poliisin mukaan eläimen kuolinsyytä on mahdoton selvittää.

Suonenjokelainen metsämies löysi metsänuotiopaikalta syyskuun lopussa hiiltyneen koiraeläimen pää, Itä-Suomen poliisi kertoo. Löydöstä uutisoi ensimmäisenä Savon Sanomat, joka tuolloin kertoi, että metsästäjä oli löytänyt irti leikatun koiran pään ja suolet nuotion vierestä.

Poliisi tiedottaa nyt, että Kärkkäälässä löytynyt pää on osoittautunut ketun pääksi. Asiaan tuli selvyys, kun poliisi lähetti pään ja nuotion läheltä löytyneet eläimen raajat tutkittavaksi Ruokaviraston laboratorioon.

Poliisin mukaan ei ollut ihme, että pään uskottiin ensin kuuluneen koiralle.

– Moni pään tai siitä kuvan nähnyt oli sitä mieltä, että kyseessä oli koiran pää. Olin myös itse kuvaa katsoessani sitä mieltä, että pää oli ennemmin koiran kuin ketun pää, kertoo rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista tiedotteessa.

Pohjolaisen mukaan Ruokaviraston laboratorion mukaan sinne lähetetyt näytteet kuuluvat kuitenkin nuorelle ketulle.

Eläimen kuolinsyytä on mahdoton selvittää. Se on voinut kuolla luonnollisesti, se on voitu ihmisen toimesta tappaa tai se on kuollut esimerkiksi liikenneonnettomuuden yhteydessä.

Poliisissa asian tutkinta päättyy tähän eikä asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.