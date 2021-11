Kommentti: Punainen hälytys – Kiinan varustautuminen huolestuttaa jo kovasti Yhdysvaltoja

Pentagonin tuore raportti Kiinan asevoimista herättää isoja kysymyksiä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kiina räjäytti ensimmäisen ydinaseensa lokakuussa 1964. Nyt kommunistipuolueen hallitsema jättiläinen aikoo nelinkertaistaa ydinkärkiensä määrän vuosikymmenen loppuun mennessä, arvioi Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon tuoreessa raportissa.

Tällä hetkellä Kiinalla arvioidaan olevan 200–300 ydinkärkeä. Pentagonin uuden ennusteen mukaan Kiinan arsenaali voi kasvaa 700:aan käyttövalmiiseen ydinkärkeen vuoteen 2027 mennessä ja noin tuhanteen vuosikymmenen lopussa.

Lisäys ydinasearsenaaliin on huomattava, jos arvio pitää paikkansa. Vuonna 2020 Pentagon arvioi, että Kiina kaksinkertaistaisi ydinkärkiensä määrän reiluun 400:aan tällä vuosikymmenellä.

Uusi ennuste yllätti monet.

– Jos laittaisin tähän emojin, se olisi silmät tapillaan tuijottava emoji, kommentoi Georgetownin yliopiston asiantuntija Caitlin Talmadge talouslehti Financial Timesille.

Pentagon julkisti uuden raportin vain viikko sen jälkeen, kun Kiinan kerrottiin tehneen onnistuneen kokeen hypersoonisella ohjuksella. Financial Timesin tietojen mukaan ohjuskoe tehtiin elokuussa. Kiina on kiistänyt tiedot.

Hypersooniset aseet on suunniteltu välttämään ohjuspuolustusjärjestelmiä. Niiden liitäviä taistelukärkiä voidaan ohjailla muuttamaan suuntaansa ennalta arvaamattomasti ja vaikeuttamaan torjuntaa.

Yhdysvaltain asevoimien puolustushaaraneuvoston puheenjohtaja Mark Milley piti ohjuskoetta lähestulkoon ”Sputnik-hetkenä”. Yhdysvaltain oma hypersoonisten aseiden kehitysohjelma ei ole edennyt yhtä pitkälle kuin Kiinan ja Venäjän vastaavat ohjelmat.

Mutta onko Pentagonin raportti Kiinan nopeasta ydinaseohjelmasta totta?

Kiinan kommunistisen puolueen englanninkielisenä äänitorvena tunnettu Global Times -lehti kuittasi amerikkalaisraportin puhtaaksi arvailuksi.

”Kukaan ei tiedä, kuinka tarkkoja Pentagonin ilmaan heittämät luvut ovat. Koska Kiinan ydinasearsenaali on yksi valtion suurimmista salaisuuksista, ovat kaikki Washingtonin esittämät kuvaukset Kiinan ydinasevarustelusta spekulatiivisia”, Global Times kirjoitti torstaina.

Kiinan varustautumisesta on esitetty todisteeksi myös satelliittikuvia mahdollisten uusien ohjussiilojen rakennustöistä maan koillisosassa. Global Times pitää ”rakeisia” , kaupallisista lähteistä saatuja kuvia pelkkänä lännen propagandana.

Global Timesin artikkeli Pentagonin raportista on muutenkin hyvin pisteliäs. Se on kirjoitettu siihen sävyyn, että antaa niiden nyt hypettää – siitä on meille vain hyötyä. Hypetys nimittäin lisää Kiinan ydinpelotteen tehoa.

Yhdysvallat ja Kiina eivät ole lähelläkään tasapainoa ydinaseissa. Lisäksi Yhdysvallat on yhä edelleen ainoa valtio, joka kykenee lentotukialusten taisteluosastojen avulla näyttämään ja käyttämään asevoimaa kaikkialla maailmassa.

Yhdysvaltain varastoissa on noin 3 800 käyttövalmista ydinkärkeä. Arsenaali on niin suuri, ettei Kiina saa käännetyksi strategista asetelmaa edukseen rakentamalla muutama sata ydinkärkeä lisää, tai ottamalla käyttöön hypersoonisia ohjusjärjestelmiä. Yhdysvaltain vastaiskukyky, ja sen myötä ydinpelote, on ja pysyy ylivoimaisena Kiinaan verrattuna.

Yhdysvaltain haastamisen sijaan Kiina saattaakin hakea varustautumisellaan alueellista ylivoimaa Kaakkois-Aasiassa. Kiinan rajoitettuna tavoitteena voi myös olla Taiwanin liittäminen manner-Kiinaan, johon se on poliittisesti sitoutunut.

Erityisesti ohjusaseistusta kehittämällä Kiina saattaa pyrkiä luomaan pidäkkeitä, jotta Yhdysvallat ei lähtisi puolustamaan Taiwania mahdollisessa konfliktissa. Hypersoonisin asein varustautunut Kiinan kansan vapautusarmeija olisi nimittäin vaarallinen vastustaja Yhdysvaltain lentotukialusryhmille.

Yhdysvaltain raportit Kiinan asevoimien mahdista ovat strategista viestintää. Sen tehtävänä on kertoa Kiinasta tarinaa, joka sopii Washingtonin pyrkimyksiin padota Kiinan vaikutusvaltaa. Pentagon luo Kiinasta kuvaa uhkana, johon Yhdysvaltain ja sen liittolaisten on kaikin tavoin varauduttava.

Kiina puolestaan kertoo tarinaa, jonka mukaan se haluaa kehittyä rauhanomaisesti. Kiinan toistaiseksi tuorein strateginen linjapaperi julkaistiin vuonna 2019. Sen mukaan Kiina pitää ydinaseidensa määrän minimitasolla, joka riittää takaamaan kansallisen turvallisuuden. Kiina on myös julistanut, ettei se käytä ydinaseita ensimmäisenä eikä uhkaa niillä ydinaseettomia valtioita.

Tarinaa rauhanomaisesta jättiläisestä korostaa myös Global Times artikkelissaan. Sen mukaan Kiina ”ei koskaan lähde ydinaseiden varustelukilpaan Yhdysvaltain kanssa” eikä yritä rakentaa ”yhtä suurta ydinasearsenaalia kuin Yhdysvalloilla”.

Kumpaa tarinaa pitäisi uskoa, Yhdysvaltojen vai Kiinan?

Pentagonin raportti herättää joka tapauksessa isoja kysymyksiä. Onko Kiina hylkäämässä pitkäaikaista ”minimipelotteen” politiikkaansa? Tai onko se jopa luopumassa julistuksestaan pidättäytyä ydinaseiden ensi-iskusta? Varmoja vastauksia näihin kysymyksiin ei ole.