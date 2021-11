Suomalaisperhe pysäytettiin vahingossa automaattiasein Gotlannissa – kaikki alkoivat kirkua: ”Ymmärrän täysin, että perhe oli peloissaan”

Gotlannissa asuntoautoillut suomalaisperhe pelästyi pahanpäiväisesti.

Suomalaisperhe oli Ruotsin puolustusvoimien ampuma-alueella Trelgessä ja jäi keskelle sotaharjoitusta. Kuva on Ruotsin ja Suomen yhteisestä FINSWE-sotaharjoituksesta lokakuulta 2006.

Suomalainen lapsiperhe koki kauhun hetkiä lomamatkallaan Ruotsissa lokakuun lopussa, kun joukko naamioituneita sotilaita pysäytti perheen asuntoauton ja osoitti autoa automaattiaseilla.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

SVT:n mukaan perhe koki tilanteen niin uhkaavaksi ja pelottavaksi, että se alkoi kirkua suoraa huutoa.

Perheeltä kesti kotvan aikaa tajuta, että kyse oli ruotsalaissotilaiden harjoituksesta.

Tapaus sattui 22. lokakuuta Gotlannin saaren pohjoisosassa Ahrin kalastajakylän lähellä.

SVT:n mukaan sotilaat pysäyttivät perheen auton ja käskivät sammuttaa moottorin. Sotilaat yllättyivät täysin, kun he kuulivat, että autossa on myös lapsia. Auton pysäyttänyt sotilas oli kysynyt hämmästyneenä, eivätkö he olekaan osa harjoitusta.

Tilanne laukesi siihen, kun suomalaisperhe esitti sotilaille henkilöllisyystodistukset. Sen jälkeen sotilaat saattoivat perheen pois Trelgen harjoitusalueelta ja pyysivät anteeksi tapahtunutta.

Suomalaisperhe on kirjoittanut kohtelustaan Ruotsin puolustusvoimille. Perhe ihmetteli SVT:n mukaan kirjeessä mm. sitä, miksi sotaharjoituksesta ei ollut mitään varoituskylttejä tien varsilla.

Gotlannin rykmentin P18:n viestintäpäällikkö Tomas Ängshammar sanoi, että vaikka sotaharjoituksesta ei kattavia kylttejä ollutkaan, ajoneuvolla liikkumisesta alueella oli selvät kieltomerkit.

– Sotilailla ei ollut mitään syytä olettaa muuta kuin että asuntoauto kuului harjoitukseen. Ymmärrän täysin, että perhe oli peloissaan. Haluan korostaa, että aseissa eivät olleet kovat piipussa, Ängshammar sanoi SVT:lle.