George Robertsonin mukaan Venäjän presidentti teki hänelle 2000-luvun alussa selväksi, että hän halusi maansa olevan osa läntistä Eurooppaa.

Presidentti Vladimir Putin halusi virkakautensa alussa Venäjän liittyvän Natoon, mutta ei halunnut maansa käyvän läpi normaalia hakuprosessia sotilasliiton jäseneksi. Asiasta kertoi Naton pääsihteerinä vuosina 1999–2003 toiminut George Robertson keskiviikkona.

– He halusivat olla osa sitä turvallista, vakaata ja vaurasta länttä, jonka ulkopuolella Venäjä oli siihen aikaan, Robertson sanoi.

Hän puhui asiasta entisen CNN:n toimittajan Michelle Kosinskin ja Britannian tiedustelupalvelun MI6:n entisen johtajan Richard Dearloven vetämässä One Decision - podcastissa, jossa esille nousi muun muassa Putinin maailmankuvan kehittyminen 21 vuotta kestäneen valtakauden kuluessa. Robertsonin puheista uutisoi myös Guardian.

Naton ex-pääsihteeri muisteli varhaista tapaamistaan Putinin kanssa tämän noustua Venäjän presidentiksi vuonna 2000. Robertsonin mukaan Putin teki hänelle ensikohtaamisella selväksi, että hän halusi Venäjän olevan osa läntistä Eurooppaa.

– Milloin aiotte kutsua meidät liittymään Natoon? Putin kysyi Robertsonin mukaan tuolloin.

– No, me emme kutsu ketään Natoon, he jättävät hakemuksen liittyäkseen Natoon, Robertson vastasi omien sanojensa mukaan.

– No, me emme seiso jonossa niiden monien maiden kanssa, joilla ei ole merkitystä, ex-pääsihteeri kertoi Putinin vastanneen.

Naton pääsihteeri George Robertson (oik.) tutustui Helsingissä Santahaminan varuskuntasaareen vieraillessaan Suomessa tammikuussa 2003.

Lue lisää: Näin Putinin sisäpiiri valtasi Venäjän ja nosti presidentiksi värittömän virkamiehen – ”KGB oli kaapannut vallan”

Guardianin mukaan Robertsonin muistelo on linjassa sen kanssa, mitä Putin puhui BBC:n toimittajan David Frostin haastattelussa hieman ennen presidentiksi nousemistaan. Tuolloin Putin sanoi, ettei hän sulkisi pois laskuista Venäjän liittymistä Natoon, ”jos ja kun Venäjän näkemykset otetaan huomioon kuten tasavertaisen kumppanin näkemykset”.

Haastattelussa Putin sanoi myös, että hänelle oli vaikeaa ajatella Natoa vihollisena.

– Venäjä on osa eurooppalaista kulttuuria. Enkä voi kuvitella omaa maatani eristäytyneenä Euroopasta ja siitä, mitä me usein kutsumme sivistyneeksi maailmaksi, Putin sanoi Frostille.

Putinin epäluuloinen suhtautuminen länttä kohtaan alkoi nousta esille Ukrainassa vuonna 2004 tapahtuneen oranssin vallankumouksen ja siihen liittyneiden protestien myötä. Hän syytti länttä muun muassa demokratiaa puolustaneiden kansalaisjärjestöjen rahoittamisesta.

Putin on myös kritisoinut voimakkaasti Naton laajenemista idän suuntaan.

Lue lisää: ”Jos Venäjästä ei voi tulla länttä, tulkoon lännestä Venäjä” – historioitsijalta kylmäävä varoitus Venäjän vallan noususta