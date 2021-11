”Nytorgetin miehen” puhelimesta löytyi videoita omista järkyttävistä teoista – tuomittiin raiskauksista viideksi vuodeksi vankeuteen Ruotsissa

34-vuotias mies etsi uhreja etenkin Södermalmin alueen ravintoloista. Poliisi pääsi raiskaajan jäljille saatuaan tämän puhelimen haltuunsa huumerikoksia koskevan tutkinnan yhteydessä.

Ruotsissa Södertörnin käräjäoikeus tuomitsi torstaina viideksi vuodeksi vankeuteen seksuaalirikoksista 34-vuotiaan sarjaraiskaajan. Tiedotusvälineissä nimellä Nytorgsmannen kutsuttu mies tuomittiin myös maksamaan uhreilleen kaikkiaan 1,1 miljoonan kruunun (noin 111 000 euron) korvaukset.

Oikeus katsoi miehen syyllistyneen seitsemään vakavuudeltaan eriasteiseen raiskaukseen, kahdeksaan seksuaaliseen väkivallantekoon, kuuteen seksuaaliseen ahdisteluun, törkeään rauhan loukkaukseen sekä useisiin muihin rikoksiin. Asianomistajia näissä rikoksissa oli kaikkiaan 19.

Alun perin miestä syytettiin muun muassa 24:stä raiskauksesta. Hänet vapautettiin syytteistä kahdeksassa raiskauksessa, joista yhden syyttäjä oli määritellyt törkeäksi.

Syyttäjä oli hakenut ”Nytorgetin miehelle” 12 vuoden vankeustuomiota. Tuomiosta uutisoivat muun muassa Aftonbladet ja Expressen.

Ruotsin median mukaan mies jäi kiinni viime vuoden marraskuussa, kun poliisi pääsi käsiksi miehen puhelimeen huumerikoksiin liittyvän tutkinnan yhteydessä. Puhelimesta löytyi videoita, joille oli taltioitu useiden naisten raiskauksia ja muuta seksuaalista hyväksikäyttöä.

Miehen kerrotaan etsineen uhreja enimmäkseen Tukholman keskustassa sijaitsevan Södermalmin kaupunginosan ravintoloista. Hän vei naiset samalla alueella, Nytorgetin aukion liepeillä sijaitsevaan asuntoonsa, jossa rikokset tapahtuivat.

Videoilla miehen nähtiin esimerkiksi leikkaavan nukkuvien tai muuten tiedottomassa tilassa olevien naisten housuja auki kynsisaksilla ennen raiskauksia. Osa uhreista oli kuitenkin hereillä ja joutui seksuaalirikosten lisäksi vakavan väkivallan kohteeksi.

Esimerkiksi yksi uhreista kertoi miehen kuristaneen häntä raiskauksen yhteydessä niin lujaa, että hän menetti tajuntansa kaksi kertaa teon aikana.

– Herättyään hänellä on vaikeuksia orientoitua ja hän huutaa lapsiaan. Hän on ollut sairauslomalla lähes vuoden ja saanut traumaperäisen stressihäiriön diagnoosin, uhrin oikeudenkäyntiavustaja Paola Huldtgren on kuvaillut rikosten asiakkaassaan aiheuttamaa kuolemanpelkoa muun muassa Aftonbladetin mukaan.

Toinen uhri kertoi aiemmin TV3:n rikosaiheisessa Efterlyst-ajankohtaisohjelmassa tavanneensa Nytorgetin miehen pubissa vuonna 2019.

– Hän uskoi olevansa todella hyvännäköinen, paras kaikessa ja kaiken tietävä. Hän oli hiukan besserwisser, mutta silti mukava, ”Jenny”-nimellä ohjelmassa esiintynyt nainen kuvaili.

Hälytyskellot eivät soineet myöhemminkään, kun kaksikko tutustui paremmin Snapchat-sovelluksessa ja ystävystyi. Myöhemmin eräissä juhlissa ”Jenny” joutui riidan yhteydessä pahoinpidellyksi, ja miehen tarjous yösijasta kuulosti hyvältä sekavan tilanteen keskellä.

Asunnolla mies kuitenkin pakotti ”Jennyn” suuseksiin.

– Olimme puhuneet siitä, kuinka olin joutunut aiemmin uhriksi. Joten hän tiesi, että en olisi tehnyt sellaista. Ja siksi hän nauroi, nainen kertoi.

Tutkinnan alkuvaiheessa Nytorgetin mies kiisti syyllistyneensä rikoksiin. Myöhemmin hän myönsi osan teoista, mutta oli asianajajansa kanssa sitä mieltä, että vankeustuomion tulisi jäädä 3–4 vuoteen.

– Vaikuttaa siltä, että hänellä on psyykkisen häiriön vuoksi vaikeuksia kontrolloida käytöstään, ja se voidaan nähdä lieventävänä seikkana. Hän on ollut tutkintavankeudessa yksitoista kuukautta ja tämä on tietenkin aiheuttanut sekä fyysistä että henkistä rasitusta. Ei ole helppoa olla vangittuna niin pitkää aikaa, Nytorgetin miehen asianajaja Anna Carlén sanoi viimeisenä käsittelypäivänä oikeudessa.

Muun muassa huonoon muistiinsa vedonnut mies ei kuulusteluissa kyennyt täysin selittämään käytöstään, mutta hän kertoi helpottaneensa ahdistustaan alkoholilla tekojen aikaan. Hän uskoi tällä sekä aiemmin saamallaan ADD-diagnoosilla olleen vaikutusta asiaan.

Hän kertoi kuitenkin haluavansa ymmärtää omaa käyttäytymistään.

– Odotan sitä, että pääsen istumaan alas psykologin kanssa ja ruotimaan sitä, miksi tässä kävi niin kuin kävi, Nytorgetin mies kertoi oikeudelle.