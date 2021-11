UV-indeksi paukkui Boliviassa – edes tavallinen asteikko ei riittänyt

UV-säteily altistaa erilaisille terveyshaitoille kuten ihosyövälle.

Boliviassa poikkeuksellisen helleaallon kourissa olevassa La Pazissa ei riittänyt tavallinen asteikko mittaamaan UV-säteilyä, CNN uutisoi. Tavallisesti UV-indeksin asteikko ulottuu yhdestä 20:een. Nyt La Pazissa UV-indeksin kerrottiin olevan 21.

Korkeaan lukuun on vaikuttanut se, että pilvipeite on ollut poikkeuksellisen ohut. Jotkut asiantuntijat ovat yhdistäneet tämän ilmastonmuutokseen. Bolivialaisten tutkijoiden mukaan se, että sateiden kulku on muuttunut, on vähentänyt pilvipeitettä ja siten pahentanut UV-säteilyn seurauksia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan UV-indeksiin vaikuttavat sijainti maapallolla, vuoden- ja vuorokaudenaika, pilvisyys, paikan korkeus merenpinnasta ja yläilmakehän otsonin määrä.

UV-säteilyn voimakkuus UV-indeksi 0–2: UV-säteily on heikkoa

UV-indeksi 3–5: UV-säteily on kohtalaista ja suojautumisen tarve sitä vastaan alkaa.

UV-indeksi 6–7: UV-säteily on voimakasta

UV-indeksi 8–10: UV-säteily on hyvin voimakasta

UV-indeksi 11+: UV-säteily on äärimmäisen voimakasta

La Paz sijaitsee reilun 3,5 kilometrin korkeudessa merenpinnasta. UV-säteily siellä on tavallisestikin paljon voimakkaampaa kuin esimerkiksi Suomessa.

Suomessa UV-indeksi on vähintään kolme Etelä-Suomessa toukokuusta elokuuhun. Keskikesällä ja keskipäivällä UV-indeksi voi Etelä-Suomessa olla pilvettömänä päivänä 5–7 välillä.

La Pazissa UV-indeksi on tyypillisesti 11–17. Vuonna 2003 bolivialaisen tulivuoren huipulla mitattiin UV-indeksiksi 43,3. Tulos saatiin 5 920 metriin kohoavan Licancaburin huipulta, CBS News uutisoi vuonna 2014. Tällainen lukema on kuitenkin harvinaisuus ja pääosin UV-indeksi on korkeimmillaankin Boliviassa ja Andien vuoriston alueella ollut noin 20:n tienoilla.

UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän vaaraa ja liiallinen UV-säteily vanhentaa ihoa ennenaikaisesti. Tämän takia säteilyä tulee välttää ja siltä tulee suojautua, vaikka UV-indeksi olisikin suhteellisen matala.