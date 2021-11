Pentagon huolestui: Kiinan ydinasearsenaali kasvaa paljon luultua nopeammin

Yhdysvaltojen puolustusministeriö on korjannut arviota siitä, kuinka paljon Kiinalla on ydinkärkiä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kiina laajentaa kovaa vauhtia ydinarsenaaliaan ja sillä saattaa olla vuosikymmenen loppuun mennessä jo 1 000 ydinkärkeä, varoittaa Yhdysvaltain puolustusministeriö tuoreessa raportissa. Raportin mukaan Kiinan tavoitteena on uudistaa, monipuolistaa ja laajentaa ydinvoimiaan.

Viime vuonna julkaista Kiinan sotilasvoimia arvioiva raportti arvioi, että Kiina tuplaisi noin 200:n ydinkärjen varastonsa vuosikymmenessä, CNN kertoo.

Raportti julkaistiin vain hieman sen jälkeen, kun Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja Mark Milley oli sanonut, että Kiinan sotilaallinen kehitys tarkoitti ”yhtä maailman suurimmista muutoksista globaalissa, geostrategisessa vallassa.”

Puolustusvoimien virkamies sanoi CNN:lle, että Kiinan ydinasearsenaalin laajentamista pidettiin huolestuttavana.

– On yksi asia tarkkailla, mitä he tekevät, mutta he eivät ole kunnolla selittäneet, miksi he tekevät sen.

Virkamiehen mukaan Kiina on yhä vakuuttanut, ettei se aio ensimmäisenä käyttää ydinasetta, mutta maa on myös antanut ymmärtää, ”että on tilanteita, joissa tämä ei päde.”

Yhdysvalloilla on varastossaan tällä hetkellä 3 750 ydinkärkeä, The Guardian kertoo.