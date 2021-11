Euroopan neuvoston kampanjasta nousi kohu – Ranskassa väitellään musliminaisten vapaudesta pukeutua huiviin

Euroopan neuvoston kampanja, joka koski musliminaisten vapautta valita oma pukeutumisensa, herätti vastarintaa Ranskassa.

Euroopan neuvosto on joutunut vetämään takaisin joitakin twiittejään, joita se teetti kampanjaan, joka vastusti musliminaisten kokemaa syrjintää. Kampanja-twiiteissä käsiteltiin varsinkin musliminaisten vapautta valita päähuivin eli hijabin käyttö, kertoo BBC.

Kampanjan tunnuslauseena oli: ”Beauty is in diversity as freedom is in hijab" eli suomeksi ”Kauneus on erilaisuudessa, kuten vapaus on hijabissa”.

Monet korkean profiilin ranskalaispoliitikot hermostuivat lauseesta ja esittivät, että hijab ei voi merkitä vapautta.

Jotkut hijabia käyttävät musliminaiset vastasivat tähän, että juuri tämänkaltainen reaktio kertoo moninaisuuden kunnioituksen puutteesta ja vapaudesta valita kuinka pukeutua.

Ranskan nuorisoasioista vastaava ministeri Sarah El Haïry sanoi, että yksi kampanjan julisteista kannustaa käyttämään huivia ja on näin Ranskan sekulaaristen eli maallisten arvojen vastainen.

Keskiviikkona Euroopan neuvosto kertoi BBC:lle vetävänsä pois joitakin julisteita Twitteristä siksi aikaa, että keksitään parempi tapa edistää musliminaisten syrjinnän vastustamista.

Ranskassa on noin viisi miljoonaa muslimia.