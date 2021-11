Suomalainen Mikael Hakola kuuli, kuinka Ruotsin suosituimpiin kuuluva räppäri Einár ammuttiin kuoliaaksi hänen sisäpihalleen. Nyt hän kertoo, mitä murhailtana tapahtui.

Tukholma, Hammarby sjöstad

Tukholman keskustan kupeessa sijaitseva Hammarby sjöstadin kaupunginosa ei ole mikään pahamaineinen maahanmuuttajalähiö, jonka nimi nousee esiin jengirikollisuudesta kertovissa uutisissa.

Päin vastoin, sateisena ja synkkänä keskiviikkoiltanakin se vaikuttaa kaikin puolin varsin miellyttävältä asuinalueelta järvenrantoja reunustavine, 2000-luvun alussa rakennettuine taloineen ja sisäpihoineen. Se on monella tapaa hyvin samanlainen kuin vaikkapa Helsingin Arabianranta, ratikkalinjaa myöten.

Siksi olikin täysin odottamatonta, että kaupunginosa toimi hiljattain Ruotsia ravistelleen henkirikoksen näyttämönä.

Räppäri Einárin elämä päättyi kuvassa olevan oven eteen.

Yksi maan suosituimmista artisteista, 19-vuotias räppäri Einár, oikealta nimeltään Nils Grönberg sai surmansa aseistautuneiden hyökkääjien käsissä 21. lokakuuta. Poliisin mukaan räppäriä kohti ammuttiin useita laukauksia, joista ainakin osa osui häntä rintaan. Se arvelee ampumisen kytkeytyvän rikollisjengien väliseen vihanpitoon.

Räppäri yritti paeta hyökkääjiä, mutta pakomatka päättyi parinkymmenen metrin päässä sijaitsevan kerrostalon ovelle. Mediatietojen mukaan ampujat ottivat kuvia Einárin ruumiista ja pakenivat paikalta.

Parvekkeelleen tullut suomalainen Mikael Hakola näki, kuinka räppäri kannettiin ambulanssiin.

– Istuin sohvalla ja kuulin ensin kolme laukausta.

Alueella tehdään parhaillaan paljon rakennustöitä, ja ensin Hakola ajatteli äänien liittyvän niihin. Sitten kuului vielä kolme laukausta ja Hakola tajusi, että ääni on peräisin pistoolista.

– Ne kuuluivat todella läheltä. Olen käynyt armeijan ja tiedän kyllä, millä pistoolin laukaus kuulostaa. Lyhyitä, teräviä pamauksia, hän sanoo.

Hakola nousi ylös ja käveli keittiöön, mutta ikkunasta ei näkynyt mitään tavallisesta poikkeavaa.

Pian hän kuuli sireenit. Poliisit tulivat jo paikalle, eikä siinä mennyt montaa minuuttia. Hakola meni parvekkeelle. Kesti kuitenkin vielä hetki ennen kuin hän ymmärsi, että hänen kotipihallaan on tapahtunut henkirikos. Poliisin nettisivulla vierailu vahvisti asian.

Uhri oli 19-vuotias räppäri Einár, joka mediatietojen mukaan oli muuttanut alueelle vasta hiljattain.

Viime viikkoina naapurustossa on ollut rauhatonta. Poliisit ovat kuulustelleet alueen asukkaita tiuhaan ja sulkivat Hakolan sisäpihan rikospaikkatutkinnan ajaksi. Poliisin sukeltajat myös kampasivat lähistön vesistöjä tarkasti, ilmeisesti murha-aseen löytämisen toivossa.

Räppärin ampumispaikalla on edelleen paljon kynttilöitä.

Tilanne helpottui viime perjantaina, jolloin naapurusto sai luvan ottaa pihansa uudelleen käyttöön. Hakola ja naapurit grillasivat yhdessä makkaraa ja keskustelivat tapauksesta. Nyt moni haluaisi jo unohtaa sen.

Hakolasta on kuitenkin aikamoinen juttu, että ongelmalähiöistä tuttu jengirikollisuus saapuu myös lähemmäs kaupungin keskustaa.

Jälkeenpäin hän on ajattelut, että jos ampumisen uhri ei olisi ollut kuuluisa räppäri ja jos ampuminen olisi tapahtunut esimerkiksi vaikkapa Tukholman eteläpuolella sijaitsevassa Södertäljessä tai ongelmistaan tunnetussa maahanmuuttajavaltaisessa Rinkebyssä, asia olisi unohdettu päivässä.

– On merkillistä, että jos uhrilla olisi ollut ulkomaalainen tausta ja se olisi tapahtunut lähiössä, siitä ei olisi noussut juuri mitään haloota. Ei ampumispaikalla olisi kynttilöitä vielä kaksi viikkoa tapauksen jälkeen.

Einárin ampumispaikka on tosiaan edelleen täynnä kynttilöitä, sydämen muotoon aseteltuna. Asetelman keskellä on suuri kasa kukkia ja valokuva räppäristä. Huonosta säästä huolimatta paikalla vierailee kävijöitä jatkuvalla syötöllä – heistä suuri osa teini-ikäisiä tyttöjä.

Einar oli kuollessaan vain 19-vuotias.

Koulujen syysloman aikana paikalla ehtii hyvin käydä, he kertovat. Muutoin tytöt juttelevat keskenään, välillä yllättävän hilpeäänkin sävyyn. Tunnelma ei kaikesta huolimatta ole mitenkään erityisen synkkä.

Vierailijat tuovat mukanaan uusia kynttilöitä ja sytyttävät uudelleen jo sateessa sammuneita. Yhdeksäntoista kynttilää on merkitty numeroin kuolleen räppärin ikää symboloiden.

Eikä paikalla ole pelkästään kynttilöitä, vaan monia muitakin tuomisia. Isoja pulloja Coca-Colaa, energiajuomia, Bilar-karkkipusseja ja Hammarby IF -jalkapalloseuran huiveja ja paitoja. Merkkejä siitä, että räppärin fanit tunsivat suosikkiartistinsa.

Ampumispaikalle on tuotu muun muassa Coca-Colaa.

Parvekkeeltaan kohti kynttilöitä katsova Mikael Hakola muutti Ruotsiin työn perässä vuonna 2005. Hän työskentelee rehtorina. Hakola on siis itsekin maahanmuuttaja.

Ruotsi on hänen mielestään monella tavalla todella hyvä maa, mutta joissain asioissa se on selvästi epäonnistunut. Yksi niistä on erilaisista kulttuuritaustoista tulleiden ihmisten integroiminen yhteiskuntaan.

– Näiden ihmisten annetaan vain olla keskenään, eikä asialle oikein tehdä mitään. Lisäksi ollaan valmiita hyväksymään, että näillä ihmisillä nyt vain sattuu olemaan tietynlaisia tapoja, Hakola sanoo.

Ampumispaikka on keskellä miellyttävää ja uudehkoa Hammarby Sjöstadin asuinaluetta.

Ruotsin poliisi on luokitellut parisenkymmentä asuinaluetta erityisen ongelmallisiksi. Lisäksi maassa on lukuisia erityisen haavoittuvassa asemassa olevia alueita. Näiden ongelma-alueiden väestö on pääasiassa maahanmuuttajataustaista ja niillä jengirikollisuus rehottaa.

Hakolan koulunkin alueella toimii jengi, jonka hän tietää ainakin yrittäneen värvätä alle 15-vuotiaita oppilaita. He kun eivät ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa.

– Heillä on sellainen sanonta, brösta en fyra för att bli en hundragubbe.

Se tarkoittaa, että jos otat neljän vuoden tuomion, olet täysiverinen rikollinen nuorisovankilasta vapauduttuasi.

Hakola muistelee vielä käyttäytymistään ampumisiltana. Pelottiko häntä?

Ei pelottanut, sillä pelkääminen tarkoittaa hänelle luovuttamista. Sen sijaan tapahtuma sai hänet miettimään.

Milloin seuraava ammuskelu tapahtuu ja missä se tapahtuu?

Ja milloin luodin reitille sattuu taas joku sivullinen?