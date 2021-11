Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Tällaiset vauriot syntyivät Suezin kanavan tukkineeseen jätti­alukseen – keula näyttää ”murskaantuneelta kurpitsalta”

Ever Given -konttialus on nyt Kiinassa korjattavana.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sulje

Maaliskuussa yksi maailman suurimmista konttialuksista, nimeltään Ever Given, tukki Suezin kanavan kuudeksi päiväksi. Maailmalla seurattiin yrityksiä saada poikittain juuttunut valtava alus irrotetuksi. Suezin kanava on yksi maailman meriliikenteen tärkeimmistä kulkuväylistä. Noin 400 metriä pitkä ja 59 metriä leveä alus jäi vinottain kiinni Suezin kanavaan 23. maaliskuuta 2021. Tämä aiheutti rahtiliikenteen pysähtymisen, jolloin satoja aluksia jonotti pääsyä kanavan läpi. Alus saatiin irti 29. maaliskuuta. Massiivisen pelastusoperaatioon osallistui kymmenen hinaajaa. Yllä olevalla videolla kuvaa operaatiosta. Ever Given oli kolme kuukautta Egyptin viranomaisten hallussa. Egypti vaati konttialuksen omistajilta miljardin dollarin korvauksia. Lue lisää: Kuvakooste paljastaa, miten Ever Given pääsi lopulta irti Alus on kuljetettu Rotterdamin kautta Kiinaan korjattavaksi. Korjauksen aloittaminen on kestänyt useita kuukausia, sillä alukseen tarvittiin kokonaan uusi keulan alaosa. ”Laivan keulalle aiheutuneet vauriot ovat merkittäviä ottaen huomioon, kuinka massiivinen tämä alus on. Laivan keulan pohja näyttää murskaantuneelta kurpitsalta”, kirjoitetaan The Drive -sivustolla. Ever Given -aluksen vahingoittunut keula. Ilmakuvassa näkyy, kuinka valtava alus oli juuttuneena kanavassa. Alus saatiin lopulta irti ja se pääsi määränpäähänsä. Merkittäviin taloudellisiin vahinkoihin johtaneen onnettomuuden syyksi on lueteltu monia syitä huonosta säästä ja aikataulupaineista myös luotsien, ruorimiehen ja kapteenin riitelyyn aluksen ohjaamisesta. Lue lisää: New York Times selvitti, miksi valtava konttialus jumittui keväällä Suezin kanavaan – kapteeni ja luotsit ajautuivat kiistaan Onnettomuus johti keskusteluun merenkulun turvallisuudesta sekä myös kansainvälisten toimitusketjujen haavoittuvuudesta.