Saksan väestöstä reilut 66 prosenttia on täysin rokotettu.

Saksan terveysministeri Jens Spahn ilmaisi keskiviikkona huolensa maan tautitilanteesta ja rokotusten etenemisestä.

– Meillä on meneillään pääasiassa rokottamattomien pandemia, ja se on valtava, Spahn sanoi puhuessaan medialle.

Tehohoitopaikat ovat Spahnin mukaan joillain alueilla loppumassa.

Terveysministeri ilmaisi turhautumisensa hidastuneeseen rokotustahtiin ja siihen, että 18–59-vuotiaista suuri osa on edelleen rokottamattomia. Saksan väestöstä reilut 66 prosenttia on täysin rokotettu, mutta tämänhetkinen rokotustahti on Spahnin mukaan riittämätön.

Ministeri vaati myös tiukempia toimia uusimman tartunta-aallon taltuttamiseksi. Spahnin mukaan vaatimuksia tulisi tiukentaa niissä julkisissa tiloissa ja tapahtumissa, joihin tällä hetkellä pääsee, jos on saanut koronarokotukset, sairastanut koronataudin tai saanut tuoreen negatiivisen testituloksen.

Spahn katsoo, että vaikeimmilla alueilla pääsy tällaisiin paikkoihin tulisi rajoittaa vain niille, jotka on rokotettu tai jotka ovat aiemmin sairastaneet taudin.

– Sillä ei ole mitään tekemistä rokotekiusaamisen kanssa, vaan terveydenhoitojärjestelmän ylikuormituksen välttämisen kanssa, Spahn sanoi.

Uusien koronatartuntojen luvut ovat nousseet Saksassa viime viikkoina tasolle, jolla on oltu viimeksi toukokuussa.

Noin 83 miljoonan asukkaan maassa on tänään raportoitu yli 20 000 uutta tartuntaa ja lähes 200 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.