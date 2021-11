Metaanin päästöleikkaukset olisivat iso ilmastoteko, jos valtiot pitävät Glasgow’ssa antamansa lupaukset

Metaanilla on voimakas vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Glasgow’n ilmastokokouksessa sovitut päästövähennykset viilentäisivät ilmakehää nopeasti.

Yhteensä 105 valtiota sopi Glasgow’n ilmastokokouksessa tiistaina, että ne leikkaavat metaanipäästöjään 30 prosenttia vuosikymmenen loppuun mennessä.

Asiantuntijat pitävät sopua päästövähennyksistä merkittävänä, sillä metaani on paljon voimakkaampi ilmastokaasu kuin hiilidioksidi. Ja koska metaani säilyy ilmakehässä vain noin 11 vuotta, olisi päästöleikkauksilla nopea, ilmastoa viilentävä vaikutus.

Verkkosivusto Inside Climate Newsin mukaan tiistaina allekirjoitettu Global Methane Pledge -julistus leikkaisi toteutuessaan maapallon keskilämpötilan nousua 0,2 asteen verran vuoteen 2050 mennessä.

– Tämä on valtava asia, kommentoi Maailman energiajärjestön IEA:n toimitusjohtaja Fatih Birol sopimusta Inside Climate Newsille.

– Jos me pystymme täyttämään julistuksen vaatimukset kymmenen vuoden kuluessa, on se sama kuin muuttaisimme kaikki maailman autot, rekat, lentokoneet ja laivat teknologialtaan nollapäästöisiksi – koko liikennesektorin.

Hiilidioksidi sen sijaan säilyy ilmakehässä tuhansia vuosia hajoamatta. Nyt tehdyillä hiilidioksidipäästöjen leikkauksilla ei olisi mitään vaikutusta maapallon keskilämpötilaan ennen vuotta 2050.

Metaani on hiilivedyistä yksinkertaisin. Sen kemiallinen kaava on CH4, eli metaanimolekyyli sisältää yhden hiiliatomin ja neljä vetyatomia. Ilmastokaasuna sen lämmityspotentiaali on 28 kertaa korkeampi kuin hiilidioksidin, joten sillä on voimakas vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Metaania muodostuu kaikkialla, missä eloperäinen aines hajoaa hapettomissa oloissa. Maatalouden metaanipäästöt ovat huomattavat. Metaania muodostuu muun muassa märehtivien nautaeläinten suolistossa. Aasiassa suuri osa maatalouden päästöistä tulee riisipelloilta. Luonnollisia päästöjä tulee muun muassa luonnossa kosteikoilta, soilta ja vesistöjen pohjakerroksista. Ikiroudan sulaessa metaania purkautuu arktisten alueiden maaperästä.

Ilmakehässä metaani hajoaa vähitellen ja muuttuu auringonvalosta energiansa saavissa kemiallisissa reaktioissa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Reaktiossa on useita välivaiheita.

Tutkijat ovat yhä huolestuneempia ikiroudan sulamisesta johtuvista metaanipäästöistä. Kuvan kraatteri kaasun purkautumisesta ikiroudasta Jamalin niemimaalla Venäjällä keväällä 2020.

Energiataloudelle tärkeä maakaasu koostuu pääosin metaanista. Energiateollisuudessa metaania pääsee ilmakehään muun muassa öljy- ja kaasukentiltä sekä hiilikaivoksista. Porausaukoista purkautuva ylimääräinen metaani soihdutetaan tai päästetään suoraan ilmaan. Metaania vuotaa ilmakehään myös huonokuntoisista kaasuputkista ja huonosti suljetuista porauskaivoista.

Maailman energiateollisuuden metaanipäästöt olivat viime vuonna noin 70 miljoonaa tonnia. Se vastaa vaikutuksiltaan Euroopan unionin kaikkia vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä, kertoo IEA:n Methane Tracker -verkkosivusto.

Global Methane Pledge -julistus ei ole sitova eikä se määritä allekirjoittajamaille yksilöllisiä leikkaustavoitteita. Tavoite 30 prosentin vähennyksistä on kollektiivinen ja maailmanlaajuinen.

Maailman suurista metaaninpäästäjistä Kiina, Venäjä ja Intia eivät allekirjoittaneet julistusta.