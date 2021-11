Leirintäalueelta lokakuun puolivälissä siepattu Cleo Smith, 4, löydettiin varhain keskiviikkoaamuna elävänä kolmen kilometrin päästä kotoaan. Rikostutkintaa on kuvailtu yhdeksi Länsi-Australian laajimmista.

Länsi-Australiassa lähes kolme viikkoa jatkuneet etsinnät telttaretkellä kadonneen Cleo Smithin, 4, löytämiseksi päättyivät varhain keskiviikkoaamuna onnellisesti, kun poliisit löysivät tytön olosuhteisiin nähden hyvävointisena Carnarvonin pikkukaupungissa sijaitsevasta talosta. Paikallinen 36-vuotias mies on pidätetty epäiltynä Cleon sieppaamisesta.

Keskiviikkona viranomaiset julkaisivat lyhyen videon tilanteesta, jossa tyttö löydettiin. Videolla yksi poliiseista kantaa Cleoa sylissään talon pihalla.

– Cleo, minun nimeni on Cameron. Oletko OK? rikosylikonstaapeli Cameron Blainen kuullaan kysyvän tytöltä.

Kuvakaappaus poliisin keskiviikkona julkaisemalta videolta. Kuvassa Cleolle puhuu rikosylikonstaapeli Cameron Blaine.

4-vuotias vastaa kysymykseen myöntävästi nyökkäämällä.

– Aiomme viedä sinut äidin ja isän luo, sopiiko se? Blaine kysyy.

Myös tähän kysymykseen Cleo vastaa nyökkäyksellä. Tytön kasvoilla välähtää myös pieni hymy.

Länsi-Australian poliisin julkaisema video on nähtävissä artikkelin yläosassa.

Lue lisää: 18 päivää kadoksissa ollut Cleo, 4, löytyi Australiassa elossa – paikallinen mies pidätetty

Cleon katoaminen perheensä teltasta leirintäalueella 16. lokakuuta käynnisti yhden Länsi-Australian historian mittavimmista poliisitutkinnoista. Tapaus on herättänyt laajaa huomiota Australian lisäksi myös maan rajojen ulkopuolella.

Australian yleisradion ABC:n mukaan yli 100 poliisia keräsi todistusaineistoa katoamispaikalta samaan aikaan kuin toinen suuri joukko viranomaisia kävi läpi puhelutietoja, penkoi roskiksia ja vetosi yleisöön vihjeiden saamiseksi.

Poliisi tutki Cleoa etsiessään muun muassa suuren määrän roskapönttöjä.

Poliisin mukaan tiistaina saatu uusi tieto johti poliisit talolle, jonka makuuhuoneessa Cleo oli yksin. Tavalliseksi kuvailtu talo sijaitsee vain kolmen kilometrin päässä Smithin perheen kotoa.

– Hänestä on tietoja meidän järjestelmässämme, ja ne muodostavat osan tutkinnastamme, siitä, miten etenemme, varapoliisipäällikkö Col Blanch kertoi keskiviikkona haastattelussa.

Blanch kertoi Cleon vanhempien ”riemuitsevan” tyttärensä löytymisestä.

– Kuinka mahtava päivä tämä onkaan heille. 18 päivää täyttä helvettiä ja sydänsurua, hän kuvaili.

– Perheemme on jälleen kokonainen, Cleon äiti Ellie Smith kommentoi Instagramissa julkaisemassaan päivityksessä.

Cleon äiti Ellie Smith ja hänen puolisonsa Jake Gliddon kuvattuna kolme päivää tytön katoamisen jälkeen.

Rikosylikonstaapeli Blaine kertoi puolestaan Cleon löytymisen olevan ”epäilemättä urani paras hetki”.

– Oli todella fantastista nähdä hänet istumassa siinä sillä tavalla, se oli täysin uskomatonta, hän sanoi.

Tytön löytymistä ovat Australian median mukaan juhlineet myös paikalliset asukkaat Carnavonissa. Löytöpaikan naapurustossa asuva mies kertoi 7News-kanavalle kaikkien saman kadun asukkaiden olevan järkyttyneitä siitä, että tyttö löytyi heidän ”hiljaisen” naapurinsa talosta.

– Kaikki tietävät siinä talossa asuvan henkilön. Ei ikinä uskoisi, että kyse on hänestä. Menimme shokkiin, kun kuulimme siitä, mies kertoi.

Hän sanoi myös nähneensä epäillyn maanantaina supermarketissa vaippaostoksilla ja ihmetelleensä asiaa, koska miehellä ei tiedetty olevan pieniä lapsia.

– Emme tajunneet ennen tätä, kenelle hän niitä osti.

Poliisi julkaisi myös kuvan, jossa Cleo söi mehujäätä sairaalassa.

Newcastlen yliopiston kriminologian apulaisprofessorin Xanthé Mallettin mukaan Cleon sieppaus soti kaikkia tyypillisiä lasten sieppauksiin liittyviä piirteitä vastaan. Hän luonnehti tapauksen saamaa onnellista loppua äärimmäisen harvinaiseksi.

– Vaikka me kaikki toivoimme parasta, me myös pelkäsimme pahinta. 19 päivää on poikkeuksellisen pitkä aika lapselle olla kateissa ja löytyä sen jälkeen turvallisesti, Mallett sanoi ABC:n haastattelussa.

Hän arvioi Cleon löytymisen olleen ”vanhanajan poliisityön” sekä epätavallisen varhaisessa vaiheessa luvatun miljoonan Australian dollarin (noin 640 000 euron) suuruisen palkkiosumman ansiota.

– Normaalisti emme odottaisi palkkion lupaamista kuin vasta vuosien tai jopa vuosikymmenien kuluttua. Se oli hyvin kohdennettu ja erittäin älykäs siirto, joka heijastelee sitä, että poliisit ovat oppineet aiemmin muissa tapauksissa tekemistään virheistä.