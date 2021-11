Republikaaneille shokkivoitto Virginiassa – "Maalaa synkkää kuvaa Bidenille"

Trumpin suosima ehdokas järjesti yllätyksen Virginian kuvernöörinvaaleissa.

Republikaani Glenn Youngkin on lyönyt demokraatti Terry McAuliffen Virginian osavaltion kuvernöörinvaalissa, josta muodostui loppumetreillä testi koko Yhdysvaltain nykyhallinnolle.

Youngkinin voitto on alustavissa analyyseissa tulkittu laajaksi protestiksi presidentti Joe Bidenille, jonka politiikka on joutunut vastatuuleen kongressissa. Amerikkalaiset ovat olleet myös tyytymättömiä koronakurimuksen jatkumiseen ja kovaa laukkaavaan inflaatioon.

Youngkin on voittamassa McAuliffen prosenttiluvuin 50,7–48,6, kun yli 95 prosenttia äänistä on laskettu. Myös varakuvernöörin paikka on menossa republikaaneille.

Biden voitti Donald Trumpin Virginiassa viime presidentinvaaleissa yli kymmenellä prosenttiyksiköllä, ja Virginia on muutenkin suosinut demokraatteja viimeisen vuosikymmenen aikana. Siksi Youngkinin voittoa pidetään jättiyllätyksenä.

McAuliffe on osavaltion entinen kuvernööri, Youngkin puolestaan politiikan ulkopuolelta tullut liikemies.

Terry McAuliffe ei vielä vaaliyön puheessaan tunnustanut tappiotaan.

Virginian tuloksen tulkitaan povaavan Bidenille ja demokraateille pahoja vaikeuksia myös ensi vuoden kongressivaaleissa. Republikaanit ovat edenneet myös muualla maassa.

– Jokainen näkemämme mittaus maalaa synkkää kuvaa presidentti Bidenille ja demokraateille kongressissa, kommentoi Reutersin haastattelema Bill McInturff, joka tekee mielipidemittauksia republikaaneille.

Terry McAuliffe yritti vaalikampanjassaan käyttää hyväksi Trumpin laajaa vastustusta Virginiassa, kun taas Youngkin pyrki pysyttelemään välimatkan päässä Trumpista eikä esimerkiksi kutsunut tätä vaalitilaisuuksiinsa. Trump antoi kuitenkin lausunnoissaan tukensa Youngkinille.

Virginian vaaleissa oli testissä myös amerikkalaisten suhtautuminen maan kouluissa tällä hetkellä käytäviin kulttuurisotiin, kuten kiistellyn kriittisen rotuteorian opettamiseen ja seksuaalivähemmistöjen kohteluun.

McAuliffen katsottiin syyllistyneen harkitsemattomaan lausuntoon, kun hän julisti että vanhemmilla ei pitäisi olla mitään sanottavaa siihen, mitä heidän lapsilleen opetetaan. Youngkinin kampanja käytti lausuntoa hyväkseen ja levitti myös harhaanjohtavaa tietoa rotuteorian opetuksesta.

Vaalien ovensuukyselyjen mukaan kouluopetus oli yksi merkittävimmistä tekijöistä äänestyspäätöksen takana Virginiassa. Teemasta uumoillaan keskeistä myös ensi vuoden kongressivaaleissa.