Poliisilta uutta tietoa Uppsalan konserttiturmasta

Poliisin mukaan kahden miehen kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ei ole tällä hetkellä syytä epäillä rikosta.

Uppsalan poliisi kertoi myöhään tiistai-iltana, että kaksi henkeä vaatineessa vakavassa putoamisonnettomuudessa ei ole tämän hetken tiedon perusteella syytä epäillä rikosta.

Asiasta kertoivat Ruotsin iltapäivälehdet Aftonbladet ja Expressen.

Poliisi kuuli noin kahtakymmentä silminnäkijää heti tiistai-iltana ja puhuttaa keskiviikon aikana lisää onnettomuuden nähneitä ihmisiä.

Noin 80-vuotias mies putosi tiistai-iltana Uppsalan konsertti- ja kongressitalon aulassa seitsemännestä kerroksesta kahden muun henkilön päälle.

Pudonnut mies kuoli heti tapahtumapaikalla, ja alle jääneistä kuusikymppinen mies menehtyi myöhemmin sairaalassa. Onnettomuudessa loukkaantui lisäksi noin 60-vuotias nainen.

Poliisin mukaan sairaalahoidossa olevan naisen vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Onnettomuus tapahtui tiistaina kello 18.48 paikallista aikaa. Kello 19.30 piti alkaa Thank you for the music -tribuuttikonsertti kunnianosoituksena Abban Björnille ja Bennylle sekä heidän musiikilleen.

Konsertti peruttiin tragedian takia.

Paikalla oli noin 1 000 ihmistä, sillä konsertti- ja kongeressitalossa oli menossa myös useita muita tapahtumia.

Sen takia miehen putoamisen näki moni. Se aiheutti ihmisissä paniikkia, ahdistusta ja järkytystä.

Rakennuksen ravintolassa syömässä ollut Agneta Eriksson kertoi Uppsalan paikallislehdelle Upsala Nya Tidningille, että hän oli kuullut kirkumista. Aluksi hän oli luullut jonkun jääneen hissiin jumiin, mutta sitten kirkumista kuului uudelleen.

Konsertin järjestäjän MT Liven tiedottajan Martin Johnsonin mukaan koko Thank you for the music -muistokonsertin tuotantotiimi oli pahoin järkyttynyt.

– Tämä on shokeeraavaa. On aivan epätodellista, että näin käy 20 minuuttia ennen kuin esiintyjien piti mennä lavalle konsertoimaan 900 hengen yleisölle, Johnson sanoi Expressenille.

Johnson kertoo, että heidän tuotantonsa ihmisille tarjotaan tukea ja kriisiapua, mikäli he sitä tarvitsevat.

Keskiviikkoiltana konserttikiertueen pitäisi jatkua Etelä-Ruotsissa Halmstadissa. Konserttia ei ole suunniteltu peruttavaksi järkyttävän onnettomuuden johdosta.