Onnettomuus sai aikaan shokkireaktion monissa.

Ruotsissa Uppsalassa kongressi- ja konserttirakennuksessa tapahtui tiistai-iltana onnettomuus, jossa kuoli kaksi henkilöä. Tapahtumat ovat vielä osittain hämärän peitossa, mutta lehtitietojen mukaan yksi henkilö olisi pudonnut korkealta, jopa seitsemännestä kerroksesta, toisen ihmisen päälle. Seurauksena molemmat kuolivat.

Alkamassa oli Abba-tribuuttikonsertti. Rakennuksen ravintolassa ollut Agneta Eriksson kertoi Uppsalan paikallislehdelle UNT:lle, että hän oli kuullut kirkumista. Aluksi hän oli luullut jonkun jääneen hissiin jumiin. Mutta sitten kirkumista kuului uudelleen.

Lopulta henkilökunta alkoi evakuoida ihmisiä ulos rakennuksesta. Erikssonin mukaan evakuointi tapahtui rauhallisesti ja ilman paniikkia.

Myös SVT:n haastattelema konserttivieras oli kuullut kirkumista.

– Ravintolassa istunut nainen kuuli kirkumista, todellisen huudon, josta hän tiesi, että jotain oli vialla, SVT:n reportteri kuvaili.

Monet paikalla olleet, niin konserttivieraat kuin työntekijätkin, olivat järkyttyneitä, kertoi poliisin tiedottaja Aftonbladetille.

Konsertin järjestäjän MT Liven tiedottaja Martin Johnson kertoi lehdelle Thank you for the music -konsertin tuotannon järkytyksestä.

– Kaikki ovat shokissa. Tämä on aivan kamalaa.

Johnson kertoo, että heidän tuotantonsa ihmisille tarjotaan tukea ja kriisiapua, mikäli he sitä tarvitsevat.

Poliisin mukaan toinen onnettomuusuhreista menehtyi tapahtumapaikalla ja toinen ambulanssissa.