Tapahtumapaikalla vallitsee järkytys.

Kaksi ihmistä on kuollut vakavassa onnettomuudessa Uppsalassa, Ruotsissa. Onnettomuus tapahtui kello 18.45 kongressihallissa, kun yksi henkilö putosi korkealta toisen päälle.

Aiheesta kertoi Expressen.

– Toinen henkilöistä menehtyi tapahtumapaikalla ja toinen ambulanssissa, joka oli matkalla sairaalaan, poliisin tiedottaja Magnus Jansson Klarin kertoo lehdessä.

Kello 19.30 piti alkaa Thank you for the music -konsertti kunnianosoituksena Abban Björnille ja Bennylle sekä heidän musiikilleen.

Järjestäjien mukaan kaikki ovat shokissa.

Aftonbladet kertoo, että loukkaantuneita olisi useita. Lehden mukaan pudotuksessa menehtynyt olisi tullut alas hyvin korkealta mahdollisesti seitsemännestä kerroksesta.

Paikalla oli noin 1000 ihmistä, sillä rakennuksessa oli menossa myös useita tapahtumia.

– Emme tiedä vielä, onko henkilö hypännyt itse vai onko hän joutunut jonkin rikoksen uhriksi, Magnus Jansson Klarin sanoo.