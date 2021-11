Neuvottelut jatkuvat vielä huomenna, eikä presidentti Emmanuel Macron halua asettaa sanktioita kesken neuvotteluiden.

Brexitin jälkeisiä kalastusoikeuksia koskeva riita on kestänyt päiviä. Kuvassa brittikalastusalus Le Havren satamassa Ranskassa.

Ranska ei aseta Britannialle pakotteita maiden välisen kalastuskiistan vuoksi vielä puolen yön aikaan paikallista aikaa, kuten se oli aiemmin uhannut. Glasgow'n ilmastokokouksessa haastatellun presidentti Emmanuel Macronin mukaan neuvottelut kalastuksesta jatkuvat vielä eikä pakotteita aseteta kesken neuvotteluiden.

Ranska, Britannia ja Euroopan komissio jatkavat neuvotteluja kalastuskiistasta huomenna.

Macron ja Britannian pääministeri Boris Johnson puivat asiaa jo viikonloppuna Roomassa G20-ryhmän kokouksen yhteydessä.

Britannian EU-eron eli brexitin jälkeisiä kalastusoikeuksia koskeva riita on kestänyt päiviä. Pahimmillaan se on uhannut paisua täysimittaiseksi kauppasodaksi, jolla olisi jo vaikutuksia ​​koko EU:lle. Ranska on uhannut asettaa tullimaksuja muun muassa brittiläisille kalastusvälineille.