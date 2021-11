Salaista tietoa itseään koskevasta tutkinnasta sai Saksan tunnetuin koronatoimien vastustaja Attila Hildmann.

Berliini

Saksassa syyttäjät ovat aloittaneet tutkinnan Berliinin syyttäjänviraston entistä työntekijää vastaan salaisten tietojen vuotamisesta tunnetulle koronasalaliittoteoreetikolle, viranomaiset kertoivat maanantaina.

Heidän mukaansa salaista tietoa itseään koskevasta tutkinnasta sai entinen vegaanikokki ja nykyisin täyspäiväisesti salaliittoteorioita koronaviruksesta levittävä agitaattori ja antisemitisti Attila Hildmann.

– Muistini mukaan Berliinin syyttäjänviraston historiassa ei koskaan ole ollut vastaavaa tapausta, Berliinin pääsyyttäjä Dirk Behrendt tviittasi.

Vuodosta epäilty 32-vuotias nainen, joka työskenteli viraston it-osastolla, on sittemmin irtisanottu, mutta häntä ei ole pidätetty.

Behrendtin mukaan viraston käytäntöjä on tapauksen ilmitulon jälkeen muutettu siten, että tutkintatietoihin ei pääse enää yhtä helposti käsiksi.

Epäilyttäviä hakuja tietokannasta

Hildmannia, jolla on myös Turkin kansalaisuus, epäillään muun muassa vihapuheesta ja pidätyksen vastustamisesta. Hänen uskotaan kuitenkin olevan Turkissa, joka ei luovuta kansalaisiaan ulkomaille.

Hildmann on Saksan näkyvin koronaviruksen kieltäjä ja salaliittoteoreetikko. Hänen Telegram-kanavallaan on kymmeniä tuhansia seuraajia. Hildmann on muun muassa väittänyt, että väistyvä liittokansleri Angela Merkel on "sosialisti" ja "pahempi kuin Hitler", koska hänen hallituksensa on julistanut tiukkoja koronarajoituksia.

Epäillyn vuotajan uskotaan kuuluvan Querdenker-liikkeeseen, joka on kovaäänisesti vastustanut hallituksen koronatoimia. Liikkeen mielenosoitukset ovat koonneet yhteen kirjavan joukon ihmisiä aina rokotekriitikoista uusnatseihin.

Epäilyt heräsivät, kun vuotaja nähtiin koronatoimien vastaisissa mielenosoituksissa ja hänen huomattiin tehneen epäilyttäviä hakuja syyttäjänviraston tietokannoissa. Vahvistus saatiin kotietsinnässä epäillyn asuntoon.