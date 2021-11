Viron koronatilanne on nyt maailman huonoin – samalla rokotus­tahti hiipuu

Tilanne ei ole myöskään muualla Baltiassa järin hyvä. Viron jälkeen maailman toisiksi huonoin koronavirustilanne on Latviassa. Liettuassa puolestaan on maailman viidenneksi huonoin koronatilanne.

Viro on joutunut jälleen tiukentamaan koronarajoituksiaan huonontuneen korontatilanteen takia.

Virossa on tällä hetkellä maailman kaikista itsenäisistä valtioista huonoin koronavirustilanne. Seitsemän päivän aikana maassa on raportoitu 128 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Tämä selviää New York Timesin keräämistä tiedoista.

Tartuntojen määrä on kasvanut edellisestä viikosta huimat 51 prosenttia. Päivittäin uusia tartuntoja Virossa havaittiin edellisen seitsemän päivän aikana keskimäärin 1 704.

Koronaviruksen takia sairaalassa olevien määrä on kasvanut Virossa viikon aikana yli sadalla. Kun viikko sitten sairaaloissa oli 454 Covid-19 -potilasta, nyt heitä on 563.

Tilanne ei ole paljoa Viroa parempi myöskään muualla Baltiassa. Viron jälkeen maailman toisiksi huonoin koronatilanne nimittäin on Latviassa, jossa on seitsemän päivän aikana raportoitu 124 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Liettuan koronatilanne puolestaan on maailman viidenneksi huonoin. Siellä seitsemässä päivässä havaittuja koronatartuntoja 100 000 asukasta on tällä hetkellä 105.

Suomessa vastaava luku on 11, Ruotsissa kahdeksan.

Viron terveysviranomaisten mukaan noin 67 prosenttia virolaisista aikuisista on saanut täyden rokotussarjan. Rokotustahti on ollut Virossa hiipumaan päin.

Yli viikko sitten sadat virolaiset puolestaan osallistuivat rokotusten vastaiseen mielenosoitukseen Tallinnan keskustassa. Yksi mielenosoituksen järjestäjistä oli Viron kansalliskonservatiivinen EKRE-puolue.