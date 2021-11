Noin puolet koronavirukseen liittyvistä kuolemista on raportoitu Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa, Britanniassa sekä Brasiliassa, vaikka niiden yhteenlaskettu väkiluku vastaa vain kahdeksasosaa maailman väestöstä.

Pian tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun uusi koronavirus SARS-CoV-2 alkoi levitä Kiinan keskiosissa sijaitsevassa Wuhanin kaupungissa tuhoisin seurauksin. Maailman terveysjärjestön WHO:n maaliskuussa 2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi julistama epidemia on ajanut talousahdinkoon ihmisten lisäksi kokonaisia valtioita sekä vienyt niiden terveydenhuoltojärjestelmiä romahduksen partaalle.

Maanantaina koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä ylitti maailmanlaajuisesti viiden miljoonan tapauksen rajan.

– Tämä on ratkaiseva hetki meidän elinaikanamme. Mitä meidän on tehtävä suojataksemme itseämme siltä, että kuolemia ei tule toista viittä miljoonaa? kommentoi Yalen yliopiston kansanterveyden tutkimuslaitoksen tartuntatautien asiantuntija Albert Ko tilannetta uutistoimisto AP:lle.

Lontoossa St. Thomasin sairaalan rokotuskeskuksen edustalla koronaviruksen kuolonuhreille on omistettu seinä, jolla heitä muistellaan sydämin ja viestein.

Koronavirus on kurittanut tartuntamäärien puolesta etenkin köyhiä maita, mutta tästä huolimatta lähes puolet kuolemantapauksista on raportoitu vauraammissa Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa, Britanniassa sekä Brasiliassa, joiden yhteenlaskettu väkiluku vastaa vain kahdeksasosaa maailman väestöstä. Pelkästään Yhdysvalloissa koronavirustartunta on johtanut yli 750 000:n ihmisen menehtymiseen.

Maanantaihin mennessä koronavirustartuntoja oli raportoitu maailmanlaajuisesti lähes 250 miljoonaa. Raportoinnin ja testauksen puutteista johtuen sekä kuolemien että tartuntojen määrät lienevät kuitenkin todellisuudessa vielä näitä suurempia.

Tilanne on pahentunut vuorotellen eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä se on vakavimmillaan Venäjällä, Ukrainassa sekä muualla itäisessä Euroopassa.

– Ainutlaatuisen erilaista tässä pandemiassa on, että se on iskenyt kovimmin maihin, joilla on paljon resursseja. Tämä on covid-19-taudin ironiaa, sanoi Columbian yliopiston kansanterveyden tutkimuslaitoksen johtaja Wafaa El-Sadr.

Covid-19 annettiin nimeksi SARS-CoV-2-koronaviruksen aiheuttamalle sairaudelle pian viruksen tunnistamisen jälkeen alkuvuodesta 2020.

Yhdysvaltain Washingtonissa koronatartunnan seurauksena kuolleiden muistoa kunnioittaa taitelija Suzanne Brennan Firstenbergin taideinstallaatio nimeltä In America: Remember.

Ilmakuva Meksikon Valle de Chalcossa sijaitsevasta, koronan uhreille tarkoitetusta hautausmaasta on otettu viime maaliskuussa.

El-Sadrin mukaan rikkaampien maiden korkeita kuolinlukuja selittävät todennäköisesti korkeampi elinajanodote, jonka myötä niissä on paljon ikäihmisiä, syövän selättäneitä sekä muita, joille koronatartunta voi olla kohtalokas. Köyhissä maissa taas suuren osan väestöstä muodostavat lapset, nuoret ja nuoremmat aikuiset, jotka selviävät sairaudesta usein iäkkäämpiä vähemmällä.

Toisaalta vauraissa maissa koronatartunnat- ja kuolemat ovat usein painottuneet vähävaraisempien kansanosien asuttamille alueille.

Maailmanlaajuisesti koronakuolemien määrä on kuitenkin kutistunut viime talven ja kevään karuimmista ajoista. Syynä tähän ovat vaihtelevalla tahdilla edenneet rokotusohjelmat, joiden suhteen rikkaammilla mailla on ollut etulyöntiasema.

”Covid: 10 000 kuolemaa päivässä. Vapauttakaa patentit”, luki Sveitsin Genevessä mieltään osoittaneen miehen kyltissä. Protestissa lääkeyhtiöitä vaadittiin vapauttamaan koronarokotteiden patentit.

Our World in Data -tilastosivuston mukaan vain 39 prosenttia maailman väestöstä on kokonaan rokotettu koronavirusta vastaan ja 11 prosenttia osittain. Puolet ihmiskunnasta on siis edelleen täysin rokottamatta, ja tämä kasvattaa esimerkiksi uusien virusmuunnosten syntymisen riskiä.

Maailman rokotustilastojen tämänhetkisessä ykkösmaassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, vähintään yhden rokoteannoksen on saanut 97 prosenttia väestöstä. Heistä kokonaan rokotettuja on 87 prosenttia.

Alueellisista eroista kertoo se, että matalan tulotason maissa keskimäärin vain 3,6 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteensa.