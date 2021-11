Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Nainen näki yliopistonsa pihalla moottoripyöriä – sai idean huimaan uraan

Pietarilaisella Darialla on lähes 200 000 seuraajaa Instagramissa. Hän aloitti moottoripyörästunttien tekemisen vuonna 2016 ja on hionut taitojaan siitä asti. Kiinnostus heräsi hänen opiskellessaan yliopistossa, jonka parkkipaikalla hän näki komeita moottoripyöriä. Nykyään temppuilusta on tullut hänelle ammatti.

