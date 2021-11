Thaimaa höllensi matkailu­rajoituksia – ”Juuri nyt Euroopassa on aika kylmä, joten päätimme tulla tänne”

Rokotetut pääsevät nyt myös Suomesta matkustamaan Bangkokiin ilman pakollista karanteenia. Turistin elo ei kuitenkaan ole vielä täysin ennallaan Phuketissa ja muissa maan suosituissa kohteissa.

Thaimaan pääkaupungin Bangkokin kansainvälisellä lentoasemalla valmistauduttiin maanantaina ottamaan vastaan satoja ulkomaalaisia turisteja. Matkailijoiden on nyt mahdollista päästä maahan ilman karanteenia ensimmäistä kertaan 1,5 vuoteen, mikäli he ovat täysin rokotettuja koronavirusta vastaan.

Myös Suomi kuuluu niihin yli 60:een maahan, joista tuleville vierailijoille Thaimaan hallitus on näyttänyt vihreää valoa tähdätessään pandemian romahduttaman matkailuteollisuuden elpymiseen.

Saksalainen Simon Raithel, 41, oli yksi niistä, joka laskeutui maanantaiaamuna Bangkokiin ensimmäisessä rokotettujen turistien aallossa.

– Juuri nyt Euroopassa on aika kylmä, joten päätimme tulla tänne. Me vain nappasimme tämän lennon sattumalta. On aika yllättävää, että tämä on ensimmäinen saapuva lento, ystävineen etelän saarille siirtymistä suunnitellut Raithel kertoi Reutersille.

Lentokenttätyöntekijä otti ulkomaisia turisteja vastaan Bangkokissa Suvarnabhumin kansainvälisellä lentoasemalla maanantaina.

Maanantaiaamun tunnelmia Bangkokin kansainväliseltä lentoasemalta on nähtävissä artikkelin yläosassa olevalla videolla.

Koronan suhteen Thaimaa on päässyt monia muita maita vähemmällä osittain siksi, että se on pitänyt yllä tiukkoja matkailurajoituksia 18 kuukauden ajan. Samaan aikaan merkittäviä tappioita kärsinyt turismiteollisuus on kritisoinut niitä liian ankariksi ja työläiksi.

Ennen pandemiaa turismin osuus maan bruttokansantuotteesta oli noin 12 prosenttia. Bangkok oli puolestaan yksi maailman eniten vierailijoita vetäneistä kaupungeista.

Koronaviruksen arvioidaan vieneen Thaimaalta noin kolme miljoonaa turismiin liittyvää työpaikkaa sekä 50 miljardin dollarin tulot vuositasolla. Seuraukset ovat olleet erityisen karuja suosituissa turistikohteissa kuten Phuketin saarella, jossa turismi tuottaa peräti 90 prosenttia tuloista.

Uusien sääntöjen mukaan Bangkokiin tulijoiden on vietettävä yksi yö etukäteen hyväksytyssä hotellissa sekä esitettävä negatiivinen tulos koronavirustestistä ennen kuin he voivat matkustaa vapaasti muualle maahan. Testissä on käytävä myös kotimaassa ennen lähtöä, ja lisäksi ulkomaalaisilta edellytetään matkavakuutusta, joka korvaa mahdolliset koronan aiheuttamat hoitokulut vähintään 50 000:een dollariin (noin 43 000 euroa) saakka.

Matkailijat saivat ainakin vielä maanantaina tutustua Bangkokissa Wat Pho -temppelikompleksiin väljissä olosuhteissa.

Lentomatkustajilla tähän asti käytössä olleen maahantuloluvan korvaa marraskuun alusta lähtien Thailand Pass -järjestelmä, johon matkailija voi rekisteröityä seitsemän päivää ennen lähtöään.

Thaimaa aloitti kokeilut matkailun avaamiseksi jo heinäkuussa Phuketista, jossa lanseeratun ”Phuketin hiekkalaatikko” -pilottiohjelman puitteissa rokotetut turistit välttyivät pakolliselta kahden viikon karanteenilta pysyessään saarella vähintään kyseisen ajan. Ohjelma ei kuitenkaan osoittautunut niin suosituksi kuin viranomaiset olivat toivoneet.

Nyt tilanne näyttää valoisammalta, sillä Bangkok Postin mukaan Phuketiin odotetaan laskeutuvan marraskuussa 825 kansainvälistä lentoa. Lokakuussa määrä oli vielä 562.

– Marraskuussa varaukset kasvoivat 20 prosenttia. Samaan aikaan kansainvälisten lentojen käyttösuhde on nousemassa 80:lla prosentilla. Siitä voidaan kiittää matkailurajoitusten vähenemistä matalan riskin maista tuleville sekä talvisesonkia, Phuketin turismiyhdistyksen johtaja Bhummikitti Raktaengam kertoi lehdelle.

Turistit suuntasivat mereen hiekkarannalla Phuketissa maanantaina.

”Phuketin hiekkalaatikon” puitteissa Thaimaahan matkustavilta edellytetään seitsemän yön viettämistä ennalta hyväksytyssä hotellissa. Muutoin heitä koskevat marraskuun alusta lähtien samat säännöt kuin Bangkokin kautta saapuvia.

Vastaavanlainen ”hiekkalaatikkojärjestelmä” on käytössä myös Siaminlahden puolella sijaitsevilla, suomalaistenkin suosimilla Ko Samuin, Ko Pha Nganin sekä Ko Taon saarilla.

Kaikki ei kuitenkaan ole vielä täysin ennallaan Phuketissa. Muun muassa Phuket News kertoi, että Bangkokista tulleen ohjeistuksen mukaisesti ja kuvernöörin määräyksellä kaikki pubit, baarit ja viihdekeskukset pitävät ovensa suljettuna marraskuun puoliväliin saakka.

Ruokaravintoloille sallittua alkoholinmyyntiaikaa on kuitenkin pidennetty tunnilla kello 23:een saakka. Tilanne baarien ja yökerhojen suhteen on muun muassa CNN:n mukaan sama lähes koko maassa, ja riskialttiimmilla alueilla alkoholin myynti on kielletty myös ruokaravintoloissa.

Thaimaahan matkustavien kannattaa varautua säännöllisiin ruumiinlämmön mittauksiin. Kasvomaskien käyttö on maassa niin ikään edelleen pakollista julkisilla paikoilla sekä sisä- että ulkotiloissa, mukaan lukien joukkoliikenteessä.

Kuten muualla Aasiassa, myös Thaimaassa paikalliset suhtautuvat maskien käyttöön yleisesti ottaen tunnollisesti, joten kasvot paljaana liikkuva saattaa saada osakseen paheksuntaa. Maskiton ottaa myös riskin mahdollisesta 25 euron sakosta, joka kasvaa rikkeen toistuessa aina yli 500 euroon saakka.