Libanon joutui Saudi-Arabian ja sen liittolaisten hampaisiin – ministerin kommentti johti diplomaattien karkotuksiin

Saudi-Arabiaa kismittää erityisesti shiiajärjestö Hizbollahin vahva asema Libanonin politiikassa.

Libanonin ja Persianlahden vaurauden öljymaiden välille on puhjennut tällä viikolla diplomaattinen kriisi, joka syveni sunnuntaina. Saudi-Arabia ilmoitti sunnuntaina, että Libanonin kanssa on hyödytöntä olla tekemisissä, koska maa on sen mielestä Hizbollah-liikkeen hallinnassa.

Libanonin informaatioministeri George Kordahi suututti Saudi-Arabian kritisoimalla sotaa, jota saudit käyvät Jemenissä. Saudi-Arabian johtama koalitio tukee Jemenissä hallituksen joukkoja huthikapinallisia vastaan. Kordahi kutsui saudien johtamaa interventiota turhaksi ja sanoi, että huthit puolustavat itseään ulkoiselta aggressiolta. Hän oli sanonut kommenttinsa jo elokuussa ennen ministeripestiään, mutta ne nousivat julkisuuteen vasta tällä viikolla.

Kordahin nimitti ministeriksi kristillinen Marada-liike, joka on shiiajärjestö Hizbollahin liittolainen. Hizbollahia puolestaan tukee Saudi-Arabian verivihollinen Iran. Saudi-Arabian ulkoministeri prinssi Faisal bin Farhan sanoi, että Libanonissa on kriisi, koska Iranin liittolaiset hallitsevat maan poliittista järjestelmää, eikä Libanonin hallitus saa ohjattua maata "pois tästä tunnelista".

– Tämä huolestuttaa meitä ja tekee Libanonin kanssa tekemisessä olemisen hyödyttömäksi meille, ja luullakseni myös Persianlahden maille, prinssi Faisal sanoi.

Saudi-Arabia karkotti aiemmin tällä viikolla Libanonin suurlähettilään ja kutsui kotiin oman suurlähettiläänsä Beirutista. Samoin tekivät Saudi-Arabian liittolaiset Bahrain ja Kuwait.

Myös Arabiemiirikunnat kutsui kotiin diplomaattinsa Libanonista ja kehotti sunnuntaina kansalaisiaan poistumaan maasta mahdollisimman nopeasti.

Saudi-Arabia myös katkaisi kaiken tuonnin Libanonista. Maan ulkoministeriön mukaan taustalla on libanonilaisministerin "loukkaava" kommentti, mutta myös Hizbollahin vaikutusvalta Libanonissa. Prinssi Faisalkin totesi, että kyse ei ole vain yhdestä lausunnosta vaan Hizbollahin roolista maassa.

Libanonissa informaatioministeri Kordahi on kieltäytynyt eroamasta, ja sekä Hizbollah että Marada-liike ovat tukeneet häntä. Kordahia on ylistetty Jemenissä huthien hallitsemilla alueilla.

Persianlahden maiden epäsuosioon joutuminen on kuitenkin Libanonille suuri haaste. Taloudellisella kurimuksessa olevan maan tuore hallitus yrittää parhaillaan haalia kokoon kansainvälistä avustusta, ja vauraat arabimaat olisivat sille tärkeä avun lähde.