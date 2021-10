"Let's go, Brandon!" -slogan iskee nyt vastaan Yhdysvalloissa sekä kaduilla mielenosoittajien kylteissä että meemeissä sosiaalisessa mediassa.

New Yorkin kaupungin työntekijät osoittivat lokakuun lopulla mieltään heille määrättyä koronarokotuspakkoa vastaan. Osa kantoi myös ”Let’s go Brandon” -kylttejä.

Jopa eräät kongressin jäsenet ovat slogania viljelleet.

Monia on hämmentänyt, mistä koko fraasissa on kyse, ja ketä ihmeen Brandonia kansa kannustaa? Kyseessä on kuitenkin kaikkea muuta kuin kannustaminen, sillä slogania käyttävät presidentti Joe Bidenin vastustajat tämän solvaamiseen.

Kaikki alkoi Nascarin Xfinity-sarjan kilpa-autokisoista Talladegassa Alabamassa 2. lokakuuta. 28-vuotias Brandon Brown oli juuri ajanut uransa ensimmäisen Xfinity-osakilpailuvoittonsa ja antoi iloisena haastattelua NBC Sports -kanavan toimittaja Kelli Stavastille radalla.

Haastattelun taustalla kuului meteliä, kun osa yleisöstä huusi rytmikkäästi ”Fuck Joe Biden!”. Stavasti sen sijaan tokaisi:

– Voi kuulla yleisön kannustavan ”Let's go, Brandon!”, hihkaisi toimittaja.

Yhdysvaltalaisen julkisen palvelun NPR-kanavan mukaan ei ole aivan selvää, kuuliko Stavasti huudot väärin vai halusiko hän tarkoituksella peitellä huutajien sanomaa.

Brandon Brown juhli Talladegan radalla ensimmäistä osakilpailuvoittoaan 2. lokakuuta.

Nascar ja NBC ovat tapauksen jälkeen vaimentaneet lähetyksissä taustaääniä yleisöstä, mutta slogan ehti jo syntyä. Pian se levisi konservatiivien ja äärioikeiston kannattajien piirissä ja on nyt muodostunut Bidenin vastustajien suosikiksi.

Pari viikkoa sitten Biden kävi Chicagon lähiössä kannustamassa kansaa ottamaan koronarokotukset, kun osa yleisöstä vastaanotti hänet ”Let's go, Brandon!” -huudoin.

Slogan on nähty myös mielenosoittajien kylteissä sekä kannustuslakanoissa teiden varsilla ja urheilutapahtumien katsomoissa.

Perjantaina aamulla jopa Houstonista Albuquerqueen matkalla olleen Southwest-yhtiön lennon matkustajat saivat yllätyksekseen kuulla lentäjän päättävän tervetulotoivotuksensa samoin sanoin.

Southwest pahoitteli myöhemmin tapahtunutta korostaen, ettei yhtiössä suvaita käytöstä, joka voi jakaa tai loukata toisia, kertoo uutistoimisto AP.

"Let's go, Brandon!" -slogania käytetään presidentti Joe Bidenin solvaamiseen.

Myös eräät kongressin republikaaniedustajat ovat liittyneet ”Brandonin kannustajiin”. Floridan Bill Posey piti edustajainhuoneessa lokakuun puolivälissä puheen arvostellen Bidenin hallintoa ja päättäen sanomansa huutaen "Let's go, Brandon!" sekä pikaiseen fist-pump -eleeseen.

Kongressin edustalla mielenosoittajat ovat viljelleet fraasia erilaisten kannustuslaulujen sanoissa.

Riippumaton poliittinen tutkija Hampton Stall kommentoi NPR:lle, että slogan on helposti jaettava ja mukautuva ja siksi sitä käytetään tilanteissa, joissa suoraan haistattelu presidentille ei olisi sopivaa.

Stallin mukaan slogan on saanut lisää nostetta äärioikeiston median ja vaikuttajien kautta. Lisäksi fraasia on Stallin mukaan mahdoton estää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai netin hakukoneissa.

– Se ei ole sellainen termi, jota ne voisivat rajoittaa. Ja ehkä niin on reiluakin. On iso ero siinä, kannustaako netissä väkivaltaan vai käyttääkö ”Let's Go, Brandon” -meemiä eräänlaisena silmäniskuna, huomauttaa Stall lisäten, että myös Bidenin edeltäjälle viljeltiin yleisesti ”Fuck Trump” -slogania.

Hän sanoo, että jää nähtäväksi jääkö ”Let's Go, Brandon” jatkossa ihmisten muistiin kuten Donald Trumpin klassikoksi noussut Twitter-kirjoitusvirhe "covfefe”.

Sen sijaan oikealle Brandonille ei sloganista ole ollut iloa.

Hänen isänsä omistama pienehkö Nascar-talli on ollut rahoitusvaikeuksissa ja vaikka Brandon Brown vihdoin saavutti ensimmäisen voittonsa, ovat tallin rahoittajat olleet hiljaa kuskista viime viikot sloganin alettua levitä.