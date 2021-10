Japanin hallitseva koalitio näyttäisi säilyttävän vallan, mutta on häviämässä parlamentti­paikkoja

Perinteisesti hajanainen oppositio tehosti yhteistyötään parlamenttivaalien alla.

Japanin hallitseva koalitio näyttäisi säilyttävän vallan mutta menettävän parlamenttipaikkoja, kertovat ensimmäiset ennusteet sunnuntain parlamenttivaalien äänestyksen päätyttyä. Koalitioon kuuluvat pitkään Japania hallinnut konservatiivinen liberaalidemokraatit (LDP) sekä Komeito-puolue.

Ovensuukyselyihin perustuvissa ennusteissaan yleisradioyhtiö NHK laski, että LDP ja koalitiokumppani Komeito saisivat 239–288 alahuoneen yhteensä 465 paikasta.

Tuore pääministeri Fumio Kishida on toivonut saavansa pandemiasta väsyneen yleisön puolelleen kulutuslupauksin, kun konservatiivipuolue etsii uutta alkua.

Kishida nousi liberaalidemokraattisen puolueen (LDP) johtajaksi kuukausi sitten sen jälkeen, kun Yoshihide Suga erosi tehtävästä oltuaan vain vuoden pääministerinä. Sugan eron on arvioitu johtuneen osittain siitä, että japanilaiset olivat tyytymättömiä hänen tapaansa hoitaa koronakriisiä.

Ennätyksellinen koronan tartunta-aalto työnsi Tokion olympialaiset suljettujen ovien taakse, mutta sen jälkeen pandemia on Japanissa laantunut ja useimmat rajoitukset on poistettu. Koronatilanteen muutos parempaan on saattanut vähentää joidenkin äänestäjien turhautumista.

Pääministeri Kishida, 64, lupasi antaa kymmenien miljardien jenien elvytyspaketin torjuakseen pandemian vaikutuksia maailman kolmanneksi suurimpaan talouteen. Hän on myös hahmotellut suunnitelmia varallisuuden jakamiseksi oikeudenmukaisemmin niin sanotussa uudessa kapitalismissa, vaikka yksityiskohdat ovat toistaiseksi hämäriä.

Tokiossa äänestäjät kertoivat uutistoimisto AFP:lle sunnuntaina, että koronakriisi on tärkeä tekijä heidän äänestyspäätöksessään.

– Talous kärsii koronaviruksesta, joten vertasin poliitikkojen vastauksia (tästä teemasta), sanoi 38-vuotias kotiäiti Chihiro Sato.

Teruyo Kaneko, 76-vuotias eläkeläinen, sanoi olevansa keskittynyt pandemiaan ja halusi myös lähettää viestin pitkään johtaneelle hallitukselle sen "mielivaltaisesta päätöksentekotavasta".

Insinööri Hiroyasu Onishi, 79, sitä vastoin kertoi olevansa enemmän huolissaan Kiinan sotilaallisesta uhasta.

Äänestysaktiivisuus oli Japanissa sunnuntaina kello 14 paikallista aikaa 21,5 prosenttia. Äänestysprosentti oli tuossa vaiheessa liki sama kuin se oli vuonna 2017 vaalipäivän vastaavassa vaiheessa. Vuoden 2017 vaalien äänestysprosentiksi tuli lopulta 53.

Luottoluokittaja Moody'sin vanhempi ekonomisti Stefan Angrick sanoi, että Japanin 106 miljoonaa äänestäjää "ovat ponnistelleet innostuakseen uudesta pääministeristä".

– Kishidalla on vastatuulta heikon luokituksen ja entistä järjestäytyneemmän vastustuksen vuoksi, mutta paraneva koronatilanne ja talousnäkymät ovat hänen puolellaan.

Japanissa parlamentin alahuoneen vaaleissa oli 1 051 ehdokasta.

Viime vuosikymmeninä äänet LDP:tä vastaan ​​ovat jakautuneet useiden suurten oppositiopuolueiden kesken, mutta tällä kertaa viisi kilpailevaa puoluetta tehosti yhteistyötään pyrkiessään lyömään LDP:n.

Kishidan hyväksyvien määräksi oli arvioitu nyt noin 50 prosenttia äänioikeutetuista. Hän asetti tavoitteeksi voittaa hallitukselle 233 alahuoneen 465 paikasta, eli yksinkertaisen enemmistön. Paikkatavoitteeseen sisältyvät koalitiokumppani Komeiton parlamenttiedustajat.

Vaikka LDP voittaisikin, heikentyvä tulos voi johtaa tappioihin ensi kesän ylähuoneen äänestyksessä. Tuota seuraisi uhka paluusta Japanin pyöröovipääministerien aikaan eli hyvin lyhyisiin pesteihin, analyytikot varoittavat.

Toisen maailmansodan jälkeen vain viisi poliitikkoa on ollut Japanissa pääministerin virassa vähintään viisi vuotta. Osa hallituksista on pysynyt vallassa vain kaksi kuukautta.

Sugan edeltäjä Shinzo Abe oli Japanin historian pitkäaikaisin pääministeri. Hän oli vallassa vuosina 2006–2007 sekä 2012–2020.

– Kishidan on saatava yleisö ja puolueensa nuoremmat jäsenet vakuuttuneiksi siitä, että jatkuvuus tarkoittaa sen säilyttämistä, mikä on toiminut, ja parannusta sen suhteen, mikä ei ole toiminut, Angrick sanoi.

LDP on luvannut torjua pandemiaa ja pyrkiä vahvistamaan keskiluokkaa. Lisäksi valtapuolue pyrkii lisäämään puolustusmenoja torjuakseen Kiinan ja Pohjois-Korean uhkia.

Oppositiopuolueet ovat nyt korostaneet sosiaaliteemoja, kuten samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimista.