Muun muassa Tromssan kaupungissa koronatilanne on huolestuttava.

Norjassa koronatartuntojen määrä on nousussa ja huolta aiheuttaa uusi delta plus -virusmuunnos. Norjalainen Dagbladet kertoi lauantaina, että edellisen vuorokauden aikana maassa oli todettu 1 125 koronavirustartuntaa. Tapauksia oli 484 enemmän kuin viikkoa aiemmin samalla aikavälillä.

Seitsemän edellisen päivän aikana Norjassa oli todettu päivittäin keskimäärin 900 uutta tartuntaa. Viikkoa aiemmin vastaava luku oli 534. Sairaalahoidossa oli lauantaina 101 koronapotilasta.

Dagbladetin mukaan Norjassa terveysviranomaiset arvioivat, että vain puolet tartunnan saaneista hakeutuvat testattavaksi.

VG-lehden mukaan Tromssassa koronatartuntojen määrä on noussut edellisen kolmen viikon ajan.

– Täällä on talvi ja väestössä on paljon sosiaalisesti aktiivisia nuoria, sanoo ylilääkäri Trond Brattland VG:lle.

Hän sanoo myös, että kaupungissa jyllää luultavasti delta plus -muunnos.

– Emme tiedä, mitä se tarkoittaa. Aika näyttää.

Koronaviruksen deltamuunnos on tällä hetkellä Suomen yleisin koronamuunnos. Delta plus -muunnosta on havaittu Suomessa kahdessa tartunnassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Niina Ikonen sanoi Ilta-Sanomille aiemmin tässä kuussa, että delta plus eli AY.4.2 voisi olla 10 prosenttia alkuperäistä deltavarianttia tartuttavampi. Brittiasiantuntijat ovat esittäneet suunnilleen saman arvion. Uuden muunnoksen ei ole todettu aiheuttavan vaarallisempaa tautia.

Molemmat Suomessa havaitut delta plus -tartunnat ovat elokuulta.

Ikonen kertoi, että deltamuunnoksesta on havaittu kymmeniä erilaisia erilaisia alatyyppejä, joissa kaikissa on muutoksia verrattuna alkuperäiseen varianttiin.

Myös brittiasiantuntijat ovat olleet huolissaan uudesta muunnoksesta. Terveysturvallisuusvirasto lisäsi delta plus -muunnoksen lokakuussa tarkkailtavien koronamuunnosten listalle. Maailman terveysjärjestö WHO lisäsi sen tarkkailtavien muunnosten listalle lokakuussa.

Ensimmäisen kerran delta plus -muunnos sekvensoitiin Euroopassa maaliskuussa.

Plus-liite muunnoksen nimessä viittaa sen piikkiproteiinin mutaatioon, joka on samankaltainen kuin alfavariantilla eli niin sanotulla brittimuunnoksella. Delta plus tunnetaan myös nimillä B.1.617.2.1 ja AY.1.