Amerikkalainen lääkeyhtiö Merck on solminut sopimuksen, jonka nojalla sen kehittämä koronalääke tulee halvemmaksi 105 matalan tulotason maissa. Sopimus luopua lääkkeen lisenssimaksuista on voimassa niin kauan kuin Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi.

Merck, joka Suomessa ja muualla Yhdysvaltojen ulkopuolella tunnetaan nimellä MSD, kertoi aiemmin lokakuussa kehittäneensä koronan oireita lievittävän ja suun kautta otettavan molnupiravir-lääkkeen. Testien mukaan lääke puolittaa sairaalahoitoon joutumisen riskin, jos se annetaan pian positiivisen koronatestin jälkeen.

Lääke on parhaillaan Yhdysvaltojen ja EU:n lääkevirastojen arvioitavana. Yhtiö sopi lääkkeen jakelusta YK-taustaisen Medicines Patent Pool -järjestön kanssa.

Asiasta kertoivat Suomessa aiemmin Mediuutiset ja Helsingin Sanomat.