Yhdysvallat ja YK kehottavat asevoimia hillitsemään voimankäyttöään.

Tuhannet sudanilaiset ovat lauantaina lähteneet taas kerran kaduille osoittamaan mieltä sotilasvallankaappausta vastaan, kertovat silminnäkijät pääkaupunki Khartumissa ja sen lähistöllä sijaitsevassa Omdurmanissa. Protestien alla sekä Yhdysvallat että YK ovat peräänkuuluttaneet Sudanin asevoimilta itsehillintää.

Sudanin armeija kaappasi vallan maanantaina. Ainakin yhdeksän ihmistä on kaappauksen jälkeen kuollut ja 170 loukkaantunut mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välisissä yhteenotoissa. Lääkintälähteet kertovat, että turvallisuusjoukot ovat käyttäneet mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua, kovia panoksia ja kumiluoteja.

Mielenosoittajat huusivat iskulauseita kaappausta vastaan, polttivat autonrenkaita ja kantoivat syrjäytetyn pääministeri Abdalla Hamdokin kuvia.

Mielenosoituksia järjestävät aktivistit toivoivat, että lauantain mielenilmauksiin osallistuisi miljoona ihmistä.

Yhdysvaltalaisen virkamiehen arvion mukaan maassa olisi kuollut maanantain jälkeen 20–30 ihmistä mielenosoitusten väkivaltaisuuksissa.

Yhdysvallat on pyytänyt turvallisuusjoukkoja pidättäytymään kaikesta mielenosoittajiin kohdistuvasta väkivallasta. Nimettömänä asiaa kommentoinut yhdysvaltalaisvirkamies arvioi lauantaisten mielenosoitusten olevan ”todellinen testi”, joka mittaa armeijan aikeita.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puolestaan alleviivasi, että sudanilaisilla täytyy olla lupa osoittaa rauhanomaisesti mieltään. Guterres painotti tämän olevan elintärkeää.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International sanoi turvallisuusjoukkojen tappaneen Khartumissa maanantaina ainakin kuusi ihmistä ja haavoittaneen 140:tä muuta. Järjestön mukaan turvallisuusjoukot olivat ampuneet useita mielenosoittajien ryhmittymiä kovilla panoksilla.

– Maailma katselee, eikä se hyväksy enempää verenvuodatusta, järjestö sanoi.

Maan asevoimien sotilaiden lisäksi muun muassa Khartumin ja Omdurmanin kaduilla ovat partioineet pelätyn puolisotilaallisen Rapid Support Forces -järjestön edustajat.

Raskaasti aseistautuneet turvallisuusjoukot ovat repineet maan tasalle mielenosoittajien renkaista ja kivistä rakentamia barrikadeja ja tehneet ihmisiin ja ajoneuvoihin kohdistettuja satunnaisetsintöjä.

Yhteydet internetiin ovat olleet laajalti estettynä, ja valtaosa Khartumin kaupoista on ollut kiinni. Monet siviilivirkamiehet ovat kieltäytyneet tekemästä töitä ennen siirtymäajan hallinnon palauttamista.

Keskiviikkona Sudanissa alkoivat laajat mielenosoittajien pidätykset, joiden tarkoituksena oli lopettaa viime päivinä puhjenneet protestit. Khartumissa pidätettyjen joukossa oli demokratiaa puolustavia aktivisteja muun muassa maan suurimmasta puolueesta Ummasta.

Niin ikään keskiviikkona Afrikan unioni (AU) kertoi erottaneensa Sudanin väliaikaisesti unionista vallankaappauksen vuoksi.

Tämän lisäksi Afrikan koillisosassa sijaitsevan valtion rahahanoja on laitettu säppiin. Muun muassa Maailmanpankki on ilmoittanut jäädyttävänsä avustukset Sudanille. Lisäksi Yhdysvallat on keskeyttänyt satojen miljoonien dollarien avun Sudanille.

Yhdysvallat on ollut Sudanin suurimpia tukijoita sen jälkeen, kun kolme vuosikymmentä vallassa ollut diktaattori Omar al-Bashir syrjäytettiin keväällä 2019. Valta siirtyi demokraattisiin muutoksiin tähtäävälle siirtymäajan neuvostolle saman vuoden elokuussa.

Maanantaina sotilaat pidättivät maan pääministeri Hamdokin. Pääministeri on sittemmin palautettu kotiinsa, mutta hän on uutistoimisto AFP:n mukaan kotiarestissa.

Sudanin armeijan komentaja Abdel Fattah al-Burhan on pyrkinyt vakuuttamaan, ettei kyse olisi vallankaappauksesta. Sen sijaan maan asevoimien tavoitteena on hänen mukaansa "oikaista Sudanin siirtymän kurssi".

Valtiontelevisiossa esitetyn muslimien perjantaisen rukoustilaisuuden yhteydessä imaami niin ikään kuvaili asevoimien väliintulon olleen "hyvin ajoitettu oikaisu".

– Meidän uskollisuutemme ja rakkautemme tulisi kohdistua turvallisuusjoukkoihin, imaami sanoi tilaisuudessa, johon osallistui huomattava määrä univormuihin sonnustautuneita sotilaita.