Niinistö kommentoi Helsingin Sanomien kolmen toimittajan saamia syytteitä

Presidentti Sauli Niinistö otti tänään kysyttäessä kantaa Helsingin Sanomien kolmen toimittajan saamiin maanpetossyytteisiin Puolustusvoimien Viestikoekeskusta koskevasta uutisoinnista.

Helsingin Sanomat kysyi Niinistöltä Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista koskevassa tiedotustilaisuudessa, mitä hän ajattelee syytteiden tekevän vapaalle tiedonvälitykselle Suomessa.

Niinistö kertoi, ettei tunne tarkkaan tapauksen yksityiskohtia, mutta totesi, että meillä on Suomessa rikoslaki, jota sen säätänyt eduskunta on tarkoittanut noudatettavaksi. Hän myös sanoi, että jos ollaan sitä mieltä, että aina kun sananvapautta käytetään niin siitä seuraamusten koituminen on sananvapauden rajoittamista, silloin pitäisi ensin kumota aika monta pykälää rikoslaista.

Kolmea Helsingin Sanomien toimittajaa vastaan nostettiin tänään syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä.