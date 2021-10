Teinipoikaa syytetään poliisin ampumisesta Ruotsissa

Syyttäjän mukaan 17-vuotias ajoi takaa kolmea miestä kohdatessaan poliisin.

Ruotsissa on nostettu syytteet ampumisesta, joka johti poliisin kuolemaan Göteborgissa viime kesänä, Aftonbladet uutisoi. Syyttäjä Linda Wikingin mukaan 17-vuotias poika ampui kaksi luotia poliisia päin.

Wikingin mukaan syytetty oli etsinyt kolmea miestä. Kun hän löysi miehet erään rakennuksen sisäpihalta, miehet lähtivät karkuun ja 17-vuotias lähti heidän peräänsä.

– Käsitykseni on, että tekijä oli siellä tappaakseen yhden tai useamman näistä ihmisistä. He ovat poliisille tuttuja ja heidän uskotaan kuuluvan rikolliseen ryhmään. Syytetty on yhdistetty toiseen verkostoon, Wiking sanoi.

Syyttäjän mukaan syytetty ajoi takaa kolmea miestä, kun hän kohtasi poliisin.

17-vuotias poika kohtasi poliisin risteyksessä, kun poika jahtasi kolmikkoa.

– Siitä tuli takaa-ajo ja sen yhteydessä tapasi poliisi 17-vuotiaan risteyksessä. Silloin ammuttiin kaksi laukausta, joista toinen osui ja toinen surmasi asianomistajan, Wiking sanoi.

17-vuotias otettiin kiinni pian tapahtumien jälkeen. Hänet yhdistettiin rikokseen, kun todistaja oli löytänyt metsästä muun muassa sähköpotkulaudan, vaatteita ja kasvomaskin.

Ampumisessa kuollut poliisi oli 33-vuotias Andreas Danman, Expressen kertoo.

– Kyse ei ollut suunnitellusta teosta juuri tätä tiettyä poliisia kohtaan, Wiking kertoi.

Poika on kiistänyt syytteet.