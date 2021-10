Mika Aaltolan kolmni: Lopullisia ratkaisuja ei ole

On haihattelua hakea lopullisia turvallisuusratkaisuja, muistuttaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Työni hienoin piirre on keskustelut ihmisten kanssa eri puolilla Suomea. Hihasta vedetään ja olkapäälle koputetaan. Halutaan puhua Venäjästä, Natosta, Yhdysvalloista, Kiinasta ja EU:sta. Kannattaa keskittyä kuunteluun ja oppia. Yksiselitteisiä vastauksia ei ole. Kansainvälinen todellisuus on perustavanlatuisesti arvaamatonta.

Ajassa näyttäytyviä merkkejä kannattaa lukea. Oppia kannattaa ammentaa ja jalostaa. Mielessä on hyvä pitää kirjailija Ernest Hemingwayn tavoin lohduttomuudesta esiin kiskottu vahvuus: ”Maailma rikkoo meistä kaikki ja sen jälkeen moni on vahva rikkoutuneista paikoista.” Trauma jättää merkkejä, muttei välttämättä lamauta. Arvet tarjoavat kompassia parempien reittien löytämiseksi.

Yhdysvaltalaiset ja puolalaiset joukot sotaharjoituksissa Puolassa marraskuussa 2018.

Venäjän-suhteeseen liittyy paljon historiallista arpikudosta. Pakotettua luottamusta ja kokemusta suurvallan armottomuudesta. Muistutuksia periksi antamattomuuden sekä nöyryyden arvoista. Käsiä ei kannata jättää kättelemättä ja selkää kääntää. Moskovassa on myös mahdollista saada tuntumaa sikäläiseen mielenmaisemaan. Sinne matkaaminen on Suomen etujen ajamista, aktiivista vaikuttamista omaehtoiseen liikkumiskykyyn. Saattaahan keskustelun ylläpito vakauttaa myös muita nyt, kun sekä EU:n ja Naton välit Venäjään ovat miltei rikkoutuneet.

EU-jäsenyyteen liittyi yleisempi ajatus automaattisesta vakauttajasta. Olemalla osa isoa voi saada ennustettavuutta, koska isot asiat liikkuvat hitaasti ja hitaus on, kuten historioitsija Thukydides aikoinaan totesi, ”jumalaista”. Nato on toinen laaja automaattinen vakauttaja. Se vakauttaa pieniä ja suurempia toimijoita Euroopassa, jotka muuten olisivat sisäisesti ja ulkoisesti levottomia hakiessaan omia turvattuja ratkaisujaan. Poukkoilu Naton puuttuessa tai heikentyessä, epävakauttaisi pohjoista Eurooppaa.

” Joukkoja kutsutaan ansalangaksi, jotka teoriassa tuo Yhdysvallat mukaan sen sotilaiden turvallisuuden vaarantuessa.

Moni onkin tuonut esiin huolen automaattisten vakauttajien sisäisestä hajanaisuudesta. Yhtäältä niiden ohella ja ylitse haetaan turvaa. Kuuluisa Naton viides artikla ja EU:n perussopimuksen kohta 42.7 koetaan vähemmän sitovina ja vain puoliautomaattisina. Haetaan suoria yksiselitteisiä sitoumuksia, kuten Ranskan ja Saksan välinen vuoden 2019 Aachenin sopimus osoittaa. Sen turvallisuustakeet eivät jätä tulkinnalle sijaa. Toisaalta samaan pyritään myös muiden niksien avulla. Puolassa ja Baltiassa pyritään saamaan alueelle amerikkalaisia sotilaita. Joukkoja kutsutaan ansalangaksi, jotka teoriassa tuo Yhdysvallat mukaan sen sotilaiden turvallisuuden vaarantuessa. Kolmanneksi haetaan EU-puolustuksen tehostamista. Laitetaan munia moneen koriin. Ehkäpä se toimii, jos yksi malli ei jostain syystä toimisikaan.

Laskuvarjojääkärit laskeutuvat pellolle Naton harjoituksissa Puolassa lähellä Torunia kesäkussa 2016.

Neljäs trendi on vähemmän sitovien liittosuhteiden hakeminen. Tukholman-matkallaan vuonna 2016, Joe Biden, silloinen Yhdysvaltojen varapresidentti ja nykyinen presidentti, julisti Ruotsin olevan koskematonta maaperää. Presidentti Donald Trumpin aikainen puolustusministeri James Mattis puolestaan totesi, että Ruotsi on Yhdysvaltojen liittolainen, vaikka se ei ole Nato-liittolainen. Samaan tapaan Yhdysvallat nyt toteaa puolustavansa Taiwania, ilman muodollista sopimusta. Maailmanpolitiikan muuttuessa Yhdysvallat on joustavampi, realistisempi, intressiensä suhteen.

Vaikka on eriasteisesti uusia malleja, pitää muistaa, ettei lopullisia ratkaisuja ole. Ei sellainen olisi myöskään Suomen Nato-jäsenyys ja / tai EU-puolustusulottuvuuden raju syventäminen. Osaratkaisuja voi olla, erilaisia kudelmia ja yhdistelmämahdollisuuksia. Keskeistä on kuitenkin pitää huolta siitä, että Suomella on omaehtoinen ja tehokas toimintakyky. Meillä on omat arpemme, intressimme ja kykymme sekä mahdollisissa karikoissa ehkäpä ystävämme, joiden oma etu on Suomen tukeminen.

Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin johtaja.