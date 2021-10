Maria Zaharova kommentoi tasavallan presidentti Sauli Niinistön Moskovan-vierailun alla EVA:n tuoretta mielipidetiedustelua, jonka mukaan suomalaisten asenne Venäjää kohtaan on yhä kriittisempi ja kielteisempi.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova epäilee, että suomalaisten yhä kriittisemmät Venäjä-asenteet johtuvat suomalaisten toimittajien levittämistä ”valheellisista myyteistä ja venäläisvastaisista asenteista”.

Zaharova kommentoi Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) vastikään julkaisemaa arvo- ja asennetutkimusta, jonka mukaan lähes 60 prosenttia suomalaisista näkee Venäjän olevan sotilaallinen uhka. Lisäksi tutkimuksesta selvisi, että 45 prosenttia suomalaisista suhtautuu Venäjään kielteisesti ja 34 prosenttia myönteisesti.

Zaharovalta kysyttiin mielipidetutkimuksen tuloksista hänen lehdistötilaisuudessaan Moskovassa ja näin hän vastasi uutistoimisto Tassin mukaan:

– Mitä yllättävää tässä on? Me näemme ja puhumme päivittäin siitä, että on meneillään aggressiivinen informaatiokampanja meidän maatamme kohtaan. Joka päivä julkaistaan tuhansia valheita sisältäviä artikkeleita, myyttejä ja disinformaatiota Venäjästä ja kaikesta mikä maahan liittyy, Zaharova sanoi.

Zaharovan mukaan yksi valheellisista informaatiokampanjoista liittyy siihen, että Pohjoismaita pelotellaan Venäjä-myyteillä, joista yksikään ei ole osoittautunut vuosien varrella todeksi, mutta joita silti pidetään ikään kuin todellisina kehityskulkuina.

– Ruotsissa etsitään koko ajan sukellusveneitä, Zaharova kuittasi.

– Siksi tässä (Evan tutkimuksen tuloksissa) ei ole mitään ihmettelyn aihetta. Mutta aihetta suruun on todellakin. Koska kyse on juuri siitä disinformaatiosta ja sen vahingollisesta lopputuloksesta, josta Länsi itse puhuu niin paljon, mutta valitettavasti se itse harrastaa sitä.

Zaharovan mukaan suomalaisten kriittisistä Venäjä-asenteista on haittaa suomalaisille itselleen – ja asenteiden huononeminen selittyy muun muassa suomalaisten toimittajien venäläisvastaisella työllä.

– Valitettavasti suomalaiset toimittajat tuovat oman panoksensa tähän russofobiseen propagandaan. Sen sijaan että he hälventäisivät meidän maastamme liikkuvia myyttejä, he vahvistavat niitä. Voi sanoa, että he tekevät näin syyttä suotta, sillä se todellakin vahingoittaa kahdenvälisiä suhteita, Zaharova muotoili.

– Ja jos se vahingoittaa kahdenvälisiä suhteita, joiden pohjana ovat hyvät naapuruussuhteet, keskinäinen kunnioitus ja kansainvälisoikeudellinen yhteistyö, niin se vahingoittaa myös Suomen kansaa, hän varoitti.

Sauli Niinistö ja Vladimir Putin kuvattuna huhtikuussa 2019 Pietarissa pidetyssä arktisessa foorumissa.

Zaharova antoi kommenttinsa juuri tasavallan presidentti Sauli Niinistön Moskovan-vierailun alla. Niinistön on määrä tavata presidentti Vladimir Putin perjantaina alkuiltapäivästä Kremlissä.

Presidentit eivät tällä kertaa pidä lainkaan yhteistä lehdistötilaisuutta eivätkä suomalaiset toimittajat pääse paikan päälle esittämään kysymyksiä. Tätä on perusteltu Moskovan tiukalla koronavirussululla, joka tuli voimaan torstaina.

Niinistö on kuitenkin luvannut kommentoida suomalaistoimittajille vierailunsa antia Teams-yhteyden avulla heti Putinin tapaamisen jälkeen. Tarkkaa aikaa lehdistötilaisuudelle ei ole vielä kerrottu, mutta sitä voi seurata IS:n verkkosivuilta perjantaina iltapäivällä.

Zaharova korosti omassa lehdistötilaisuudessaan, että Venäjä ja Suomi ovat keskenään hyviä naapureita kaikesta huolimatta. Hänen mukaansa suhteiden perustana ovat tiiviit ja säännölliset yhteydet molempien maiden korkeimman johdon välillä.

– Meidän täytyy kehittää yhteyksiä ja tehdä se kaikista näistä heitoista ja feikeistä huolimatta. Meidän täytyy kehittää suhteita näillä periaatteilla, jotka jo mainitsin: hyvä naapuruus, kumppanuus, keskinäinen apu, kunnioitus ja yhteistyön oikeusperustan kunnioittaminen.

– Olen sitä mieltä, että tässä on paras mahdollinen vastaus niille, jotka kyselevät: ”Tulevatko ne venäläiset oikeasti?” Sillä juuri tuolle pohjalle suurin osa lännen tiedotusvälineiden materiaalista on rakennettu. Täytyy vain kehittää suhteita ja sitä me juuri teemme, Zaharova sanoi.