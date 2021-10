Syyte: New Yorkin ex-kuvernööri kosketteli naista väkisin

Ahdisteluskandaalissa ryvettynyt New Yorkin ex-kuvernööri Andrew Cuomo saa syytteet seksuaalirikoksesta

New York

Yhdysvalloissa New Yorkin entinen kuvernööri Andrew Cuomo on saanut syytteen seksuaalirikoksesta, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP sekä yhdysvaltalaismediat NPR ja NBC News.

Cuomoa vastaan on nostettu syyte, jonka mukaan hän on koskenut uhriaan väkisin. NPR:n mukaan Cuomon kerrotaan asettaneen kätensä naispuolisen uhrinsa paidan alle sekä koskeneen tämän sukupuolielimiä tai muita intiimiosia. Syytteen mukaan ahdistelu on tapahtunut viime vuoden joulukuussa kuvernöörin virka-asunnolla.

Kyseinen rikos luetaan lieväksi, mutta siitä voi kuitenkin NBC:n mukaan saada jopa vuoden vankeustuomion. Cuomoa on vaadittu astumaan oikeuden eteen marraskuun 17. päivänä, kertoo Albanyn piirikunnan sheriffi.

Torstainen seksuaalirikossyyte on ensimmäinen, joka elokuussa tehtävänsä jättänyttä Cuomoa vastaan on nostettu. 63-vuotiaan demokraattipoliitikon eron syynä olivat syytökset seksuaalisesta ahdistelusta.

Raportti: Ahdisteli seksuaalisesti ainakin 11 naista

Cuomo jätti tehtävänsä pian sen jälkeen, kun mieheen kohdistuneita syytteitä tutkinut New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James julkaisi asiasta 165 sivun raportin. Elokuisen raportin mukaan Cuomo oli ahdistellut seksuaalisesti 11 naista.

Oikeusministeri kertoi raportissaan Cuomon kosketelleen lukuisia naisia häiritsevästi ja lisäksi lausuneen seksuaalisesti vihjailevia kommentteja, jotka ovat luoneet naisille epämiellyttävän työympäristön. Häirinnän kerrottiin kohdistuneen New Yorkin osavaltion silloisiin sekä entisiin työntekijöihin.

James kommentoi torstaina nostetun syytteen vahvistavan osaltaan elokuisen raportin löydöksiä.

Cuomo on itse kiistänyt syytökset ja väittänyt joutuneensa ajojahdin kohteeksi.

Kuvernööri jätti tehtävänsä viikko Jamesin raportin julkaisemisen jälkeen. Lähtöön vaikuttivat myös virkasyytteellä uhkaaminen sekä korkea-arvoisten demokraattien painostus. Jopa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli kehottanut Cuomoa eroamaan.

Oikeusministeri ilmoittanee ehdokkuudesta lähipäivinä

Cuomon lisäksi muun muassa Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin toimia tutkineen Letitia Jamesin on huhuttu tuoreeltaan lähtevän ehdolle New Yorkin seuraavaksi kuvernööriksi.

Asiasta on kertonut muun muassa New York Times -lehti, jonka mukaan 63-vuotias oikeusministeri ei ole vielä vahvistanut ehdokkuuttaan. Kuvernööriksi pyrkimisestä ovat sen sijaan kertoneet demokraattijohtajat, joita on informoitu Jamesin aikeista.

Asiaa lehdelle nimettömänä kommentoineista demokraateista useat sanoivat oikeusministerin avustajien keräävän ennakkoon tukea Jamesin tulevalle kampanjalle.

New York Timesin mukaan oikeusministerin edustajat eivät vahvistaneet aikeita ehdolle lähtemisestä vielä keskiviikkona iltapäivästä. Sittemmin Jamesin neuvonantaja kuitenkin kertoi, että asiasta on tehty päätös.

– Oikeusministeri Letitia James on tehnyt päätöksen kuvernöörikisasta, Kimberly Peeler-Allen kertoi lehden mukaan tiedotteessa.

– Hän ilmoittaa asiasta tulevien päivien aikana, neuvonantaja jatkoi.

James olisi nykyisen kuvernöörin kovin haastaja

New York Timesin mukaan James olisi demokraattien esivaaleissa osavaltion nykyisen kuvernöörin Kathy Hochulin kovin haastaja.

Varakuvernöörinä aiemmin toiminut Hochul nousi New Yorkin osavaltion johtoon Cuomon jätettyä tehtävänsä. Hochulista tuli samalla osavaltion ensimmäinen naiskuvernööri.

Jos James sen sijaan nousisi tehtävään tulevien vaalien myötä, hänestä voisi tulla lehden mukaan ensimmäinen musta nainen, joka on valittu kuvernööriksi Yhdysvalloissa.

Ahdisteluskandaalin ryvettämä Andrew Cuomo johti Yhdysvaltain neljänneksi väkirikkainta osavaltiota vuosikymmenen ajan kolmella kaudellaan.

Ennen näyttävää romahdustaan demokraatti ehti saada osakseen laajaa suitsutusta koronatoimiensa vuoksi. Kiitosta saivat muun muassa hänen jokaviikkoiset suorapuheiset virustilannekatsauksensa.