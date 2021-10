Etelä-Korean tiedustelu: 20 kiloa laihtunut Kim Jong-un on terve – nälässä eläviä kansalaisia kehotettiin säästämään ruokaa

Etelä-Korean tiedustelupalvelu on arvioinut Kim Jong-unin terveydentilaa muun muassa keinoälyn ja superresoluutiovideosta tehdyn analyysin avulla.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin selvästi hoikistunut olemus on herättänyt huomiota maailmalla ainakin alkukesästä lähtien. Kimin paino ja terveydentila kiinnostavat erityisesti ulkomaisia tiedustelupalveluita, sillä diktaattorin painonpudotus voi kertoa joko korjatuista elintavoista ja terveemmästä elämästä tai vaihtoehtoisesti kehoa kuihduttavasta sairaudesta.

Laihtumisen mahdollisella syyllä voi olla vaikutusta Kimin asemaan salamyhkäisen Pohjois-Korean vallankahvassa. Herkutteluun ja tupakointiin mieltynyt valtionpää ei ole julkisesti nimennyt seuraajaa itselleen.

Uutistoimisto AP:n mukaan Etelä-Korean tiedustelupalvelu piti torstaina maan parlamentille suljettujen ovien takana tiedonannon, jossa se käsitteli Pohjois-Korean johtajan terveydentilaa. Tiedusteluviranomaisten mukaan Kimin paino on pudonnut 20 kiloa, ja hänen terveydentilansa on hyvä.

Kim Jong-un lokakuun 10. päivä otetussa kuvassa.

Kim Jong-un kuvattuna viime tammikuussa.

Tuoretta kuvaa Kim Jong-unista on nähtävissä myös artikkelin yläosassa olevalla videolla, joka on kuvattu aiemmin tässä kuussa Pjongjangissa järjestetyillä sotamessuilla.

Torstaina tiedonannossa paikalla olleet eteläkorealaiset kansanedustajat kertoivat AP:lle, että tiedustelupalvelun arvio perustuu keinoälytekniikkaan, superresoluutio­videosta tehtyyn analyysiin sekä muihin metodeihin, joilla Kimin tilaa on selvitetty.

Kansanedustaja Kim Byung-keen kertoi, että tiedusteluviranomaisten mukaan Kim painoi 140 kiloa vielä vuonna 2019. Hänen pituudekseen on aiemmin arvioitu 170 senttimetriä.

Hyvästä terveydentilasta saattaa kertoa myös se, että Kim on käyttänyt tänä vuonna 70 päivää julkisiin tehtäviinsä, mikä on 45 prosenttia enemmän kuin viime vuona samalla ajanjaksolla.

Samalla Etelä-Korean tiedustelupalvelu kumosi julkisuudessa liikkuneet huhut, joiden mukaan julkisuudessa olisi nähty aidon Kim Jong-unin sijaan tämän kaksoisolento.

Lokakuussa 2019 Kim Jong-un vieraili Kumgang-vuoren turismikeskuksessa Pohjois-Korean kaakkoisosissa.

Tämän vuoden kesäkuussa Kim Jong-un osallistui nuorten päivän juhlallisuuksiin Pjongjangissa.

Noin vuosikymmenen ajan Pohjois-Koreaa johtaneen Kimin kerrottiin kuitenkin painiskelevan valtakautensa mahdollisesti suurimman kriisin voittamiseksi, sillä koronaviruspandemia on heikentänyt maan kurjaa taloustilannetta entisestään.

Jo valmiiksi Pohjois-Koreaa vaivannut ruoka- ja tarvikepula on pahentunut sen jälkeen, kun maa sulki Kiinan-vastaisen rajansa viime vuoden alussa estääkseen koronaviruksen leviämisen maahan. Kiina on Pohjois-Korean tärkein kauppakumppani, ja rajan sulkeminen on johtanut krooniseen ruoka- ja lääkepulaan.

YK:n maailman ruokaohjelman arvion mukaan noin 40 prosenttia maan väestöstä kärsii aliravitsemuksesta. Ongelmaa ovat pahentaneet pitkään jatkuneet talouspakotteet sekä Pohjois-Korean kohtaamat luonnonkatastrofit.

Yhdysvaltojen rahoittama yksityinen uutistoimisto Radio Free Asia kertoi tiistaina, että Pohjois-Korean hallinto on kehottanut kansalaisia kiristämään entisestään vyötä ja varautumaan siihen, että edessä on vielä useampi niukka vuosi.

Kiinan rajan tuntumassa, Sinuijun kaupungissa asuva paikallinen lähde kertoi uutistoimistolle viikko sitten, että paikallisviranomaisten mukaan mahdollisuudet rajan avaamiseen ennen vuotta 2025 ovat hyvin vähäiset.

– Ruoan suhteen on juuri nyt selkeä hätätilanne, ja ihmiset kärsivät pulasta. Kun viranomaiset kertovat heille, että heidän on säästettävä ruokaa ja syötävä vähemmän vuoteen 2025 saakka, he eivät voi tehdä muuta kuin tuntea syvää epätoivoa, nimettömänä turvallisuussyistä puhunut lähde kertoi.

Kim Jong-un kuvattiin pöytäseurueineen Pjongjangissa järjestetyillä sotamessuilla aiemmin tässä kuussa.

Toisen lähteen mukaan kansan keskuudesta on noussut kritiikkiä maan johtoa kohtaan, sillä sen ei katsota tehneen mitään ruokakriisin voittamiseksi. Hän kertoi kansalaisten pelkäävän, että raja pysyy suljettuna, vaikka he kuolisivat nälkään.

Etelä-Korean tiedustelu kertoi torstaina parlamentille, että Kim yrittää kasvattaa kansalaisten lojaaliutta itseään kohtaan talouskriisin yhä pahetessa. Radio Free Asian lähteiden mukaan kansalaisten epäluottamus ja kauna Pohjois-Korean johtoa kohtaan on kuitenkin lisääntynyt viranomaisten ilmoitettua, että vastedes on syötävä vähemmän.

– Kritisoijien mukaan hallituksen kehotus säästää ruokaa saattaa johtua siitä, että suuri johtaja Kim Jong-un ei ole tietoinen siitä, kuinka vakava ruokatilanne on, yksi lähteistä kertoi.