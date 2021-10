Kiina pyrkii tukahduttamaan koronatapaukset tiukoilla rajoituksilla.

Pekingin talviolympialaisiin on 99 päivää, ja Kiina yrittää kitkeä uuden koronaryppään tiukoilla määräyksillään. Viime viikolla Kiina muun muassa perui lennot Pekingiin kaupungeista, joissa oli todettu koronatapauksia. Viikon alussa viranomaiset eväsivät Pekingiin pääsyn kaikilta, jotka olivat vierailleet alueilla, joissa oli tartuntoja. Kielto koski myös Pekingissä asuvia.

Helmikuisiin olympialaisiin oli keskiviikkona tasan sata päivää.

Vuonna 2008 Pekingissä juostiin maraton ja juhlittiin uuden stadionin lähellä, kun olympialaisiin oli sata päivää, mutta vastaavaa lähtölaskentaa ei ole nyt. Tunnelmaa määrittää koronapandemia.

Ulkonaliikkumiskiellossa oleville lanzhoulaisille toimitetaan joka päivä ilmainen ateria.

Neljän miljoonan asukkaan Lanzhoun kaupunki päätettiin tiistaina asettaa ulkonaliikkumiskieltoon. Kaupungissa oli todettu kuusi koronatapausta ja viime viikolla yhteensä 39. Lanzhou on Gansun maakunnan pääkaupunki Kiinan luoteisosassa. Asukkaat eivät saa poistua kotoa kuin välttämättömistä syistä. Muun muassa julkinen liikenne on otettu käytöstä.

Myös 35 000 asukkaan Ejin Bannerin kaupungissa ja osissa Pekingiä on ulkonaliikkumiskielto koronatapausten takia.

Lanzhoulaisia odottamassa koronatestiin.

Uudessa koronaketjussa on todettu yli 240 tapausta eri puolilla Kiinaa. Kiina on pyrkinyt tukahduttamaan epidemian tiukoilla rajoituksilla, ja maan mittapuussa 240 tapausta on paljon.

New York Times kertoo shanghailaisesta pariskunnasta, joka oli ollut eläkeläisten kiertomatkalla ympäri Kiinaa ja tehnyt matkalla positiiviset koronatestit. Pariskunnan liikkeitä on selvitetty tarkasti altistusten selvittämiseksi. Suuri osa uudesta koronaryppäästä liittyy shanghailaiseen pariin.

Tiukoilla ulkonaliikkumiskielloilla ja muilla rajoituksilla virus on saatu pidettyä hyvin loitolla Kiinassa. Yli miljardin asukkaan maassa on virallisten lukujen mukaan kuollut vain 5 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Nollalinjaan myös tähdänneet Australia ja Uusi-Seelanti ovat kääntäneet kelkkaansa viime aikoina. Uusi-Seelanti kertoi lokakuun alussa uudesta linjastaan, johon se päätyi, koska rokotukset ovat edenneet hyvin. Lisäksi deltavirus leviää paljon entistä nopeammin ja sen rajoittaminen on vaikeaa, pääministeri sanoi.

Kiinan väestöstä 75 prosenttia on rokotettu paikallisella rokotteella. Kiina kertoi vastikään alkavansa rokottaa myös 3–11-vuotiaita lapsia.

Alakoululainen saamassa rokotteen Handanin kaupungissa Kiinassa.

Tiukat koronarajoitukset ovat hidastaneet talouskasvua ja aiheuttaneet monenlaisia ongelmia eri puolilla Kiinaa samalla kun koronaluvut ovat pysyneet maltillisina. Saman kokoluokan Intiassa koronapandemiaan on kuollut yli 450 000 ihmistä, mikä on yli 90 kertaa enemmän kuolonuhreja.

Kiinan johtaja Xi Jinping on moneen otteeseen toistanut, että Kiinan alhaiset koronatapaukset ovat todiste maan hallintotavan ylivertaisuudesta.

Tutkijoiden mukaan maan voi olla poliittisista syistä vaikeaa muuttaa koronastrategiaansa.

– Hallinto ajattelee, että sen täytyy pysyä koronan suhteen nollalinjalla pitääkseen legitimiteettinsä. Se tosin tulee suurella hintalapulla, politiikan tutkija Lynette Ong sanoi New York Timesille.

Xi Jinping on kommunistisen puolueen pääsihteeri, maan presidentti ja keskussotilaskomission puheenjohtaja. Presidenttinä hän on ollut vuodesta 2013.

CNN:n haastattelema newyorkilaisen ulkopoliittisen tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Yanzhong Huang sanoo, että olympialaisten jälkeen Kiinalla olisi periaatteessa hyvä mahdollisuus muuttaa koronasuhtautumistaan. Ensi vuonna pidettävät vaalit ja kommunistisen puolueen juhlavuosi monimutkaistavat hänen mukaansa asiaa.

Kiinan kansankongressi päättää lokakuussa 2022 uudesta pääsihteeristään. Maan johtajan Xi Jinpingin odotetaan hakevan kolmatta valtakautta, ja Huangin mukaan hän tähtää sosiaaliseen ja poliittiseen vakauteen keinoilla millä hyvänsä.

– Johtajuuden sujuvan siirtymisen varmistamiseksi tätä politiikkaa saatetaan jatkaa ensi vuoden loppuun asti, hän sanoi.