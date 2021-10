Japanilaiset ”aavelaivat” nousivat merestä Iwo Jiman taistelupaikoilla

Maanalainen seisminen toiminta nosti merenpohjaa ja toi esiin hämmentävän näyn toisen maailmansodan ajoilta.

Toisen maailmansodan kuuluisiin taistelupaikkoihin kuuluvalla Iwo Jiman saarella nousee merestä ”aavelaivoja”, amerikkalaisjoukkojen vuonna 1945 taistelujen tuoksinassa upottamia japanilaisia kuljetusaluksia.

Ilmiö on seurausta paikallisen maanalaisen tulivuoren seismisestä toiminnasta, joka alkoi elokuussa. Se on nostanut merenpohjaa, jolla alukset lepäsivät. Nyt osa niistä on kuivalla vulkaanisella maalla, osa tököttää rantavedessä.

Japanilaisen ANN-kanavan julkaisemalla videolla avautuu aavemainen näky 24 aluksesta, jotka ovat meriveden vaalentamia ja osin katkenneita ja vaurioituneita. Videon voi katsoa alta.

Yhdysvallat ja Japani kävivät toisen maailmansodan lopulla Iwo Jimalla verisen taistelun saaren hallinnasta.

Noin 20 000 japanilaissotilasta puolusti saarta maahan kaivautuneina lähes viimeiseen mieheen asti. Yli kuukauden kestäneissä taisteluissa noin 70 000 amerikkalaissotilaasta 7 000 kuoli ja 20 000 haavoittui.

Amerikkalaisjoukot valmistelivat maihinnousua läheisillä saarilla tammikuussa 1945. Hyökkäys alkoi 19.2. ja kesti yli kuukauden.

Asumattomalla Iwo Jimalla ei ollut varsinaista satamaa, joten amerikkalaiset muodostivat kaappaamistaan japanilaisaluksista rannan tuntumaan ”aallonmurtajan” omien maihinnousualustensa ja miehistöjensä suojaksi kovimmalta merenkäynniltä. Riviin ankkuroidut alukset upotettiin myöhemmin mereen.

Iwo Jima oli tärkeä sotilaskohde lentokenttiensä takia. Japanilaissotilaiden oli määrä puolustaa sitä kuolemaan asti, mutta lopulta 216 heistä jäi vangiksi. Yhdysvallat palautti saaren Japanille vuonna 1968.

Saarella sijaitsee yksi alueen merkittävimmistä tulivuorista. Suribachi-vuori on toistaiseksi ollut aloillaan läheisen maanalaisen tulivuoren toiminnan aikana, mutta japanilaistieteilijät ennustavat sen saattavan herätä.

– Värjääntynyt alue meressä on levinnyt ympäröiville alueille, mikä kertoo, että vulkaaninen toiminta ei ole vielä vähentynyt. Suuri purkaus Iwo Jimalla on mahdollinen, Japanin tulivuoritutkimuksen instituutin johtaja Setsuya Nakada kertoi LiveSciencen mukaan ANN:lle.

