Tanska luopui puolitoista kuukautta sitten kaikista korona­rajoituksista – tämä on tilanne maassa nyt

Tanskassa raportoitiin keskiviikkona 1 871 koronavirustartuntaa.

Tanska luopui kaikista koronarajoituksistaan 10. syyskuuta. Alkoi melkoinen karnevaali, kun tuhannet ihmiset kerääntyivät juhlimaan kaduille, ravintoloihin, yökerhoihin ja diskoihin.

Lue lisää: Koronarajoitukset poistuivat Tanskassa – näin Kööpenhaminassa otettiin ilo irti: ”Tuntuu täysin epätodelliselta!”

Nyt, seitsemän viikkoa myöhemmin, Tanska maksaa kovaa hintaa yhteiskunnan täydellisestä avautumisesta.

Tanskassa kirjattiin keskiviikkona 1 871 koronavirustartuntaa. Luku on korkein päivätartuntaluku yli 9,5 kuukauteen.

Vielä kuukausi sitten päivittäisten tartuntojen määrä oli 350–450.

Lue lisää: Hillitön karnevaalihumu valtasi Kööpenhaminan – ”Saamme taas nauttia nuoruudesta ja olla vapaita”

– Tämä on merkki siitä, että epidemia on täällä taas. Ei ole epäilystäkään siitä, että kyse on rokottamattomien epidemiasta, kliinisen mikrobiologian professori Hans Jörn Kolmos sanoi Politiken-lehdelle.

Tanskan terveysministeri Magnus Heunicke onkin kutsunut parlamenttipuolueet koolle perjantaiksi keskustelemaan maan koronatilanteesta.

– Tartuntamäärät nousevat. Olemme odottaneetkin niiden nousevan, mutta nousu on ollut jyrkempää ja aikaisempaa kuin olemme odottaneet, Heunicke sanoi Politikenille.

Koronarajoitusten purku näkyy nyt lähes ennätysmäisinä tartuntalukuina.

– Tämä on hyvin selvä viesti niille, jotka eivät vielä ole ottaneet rokotusta. Harkitkaa hyvin tarkkaan rokotukseen menoa, koska sitä tarvitaan, että vieläkin useampi käy ottamassa rokotuksen. Teemme kaikkemme pitääksemme yhteiskunnan auki ilman rajoituksia, Heunicke painotti.

Heunicke ei silti sulkenut pois, ettei Tanskassa voitaisi ottaa rajoitustoimia taas käyttöön.

Tanskassa yli 4,4 miljoonaa ihmistä on saanut molemmat rokoteannokset. Rokotuskattavuus on Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n mukaan Euroopan korkeimpia: yli 18-vuotiaissa 88,1 prosenttia ja koko väestössä 75,5 prosenttia.

Suomen vastaavat luvut olivat keskiviikkona 80,8 ja 68,8 prosenttia.

Tanskassa oli koronan vuoksi keskiviikkona sairaalahoidossa 200 potilaista. Heistä 23 oli tehohoidossa.

Terveysministeri Magnus Heunicke on kutsunut Tanskan parlamentissa Folketingetissä istuvat puolueet koolle perjantaiksi koronatilanteen takia.

Keskiviikkona Tanskassa kerrottiin viidestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta. Kaikkiaan Tanskassa on menehtynyt viruksen seurauksena 2 708 henkeä.

Tanskan hallitus muutti elokuussa suositustaan siitä, että koronavirusinfektiota ei luokiteltu enää yhteiskuntaan kriittisesti vaikuttavaksi tartuntataudiksi. Se mahdollisti koronarajoitusten täydellisen purkamisen.