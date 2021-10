Kirjeenvaihtajan kommentti: Amerikan kainalo on mainettaan parempi – Tony Sopranon naapurissa on ihmisen hyvä elää

Usein parjattu New Jersey on erinomainen osavaltio elää, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Cape May on yksi New Jerseyn kuuluisista rantakohteista.

Toimittajapiireissä liikkuu legenda, jonka mukaan Ilta-Sanomien entinen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Jorma “Lande” Lindfors kehui aikanaan kollegalleen Jouko Heikuralle New Jerseyä asuinpaikkana.

– Siksikö koko maailma tuntee Frank Sinatran biisistä New Jersey, New Jersey? Heikura kuittasi.

Hän asui Manhattanilla.

Kun itse reilu kaksi vuotta sitten otin vastaan kirjeenvaihtajan pestin, päätti perheemme nopeasti asettua New Jerseyyn. New Yorkissa perheasuntojen vuokrataso on pelottava, eikä jättikaupunki tuntunut lapsille parhaalta kasvuympäristöltä.

Heikura ei ole ainoa, joka vitsailee New Jerseystä. Osavaltiota kutsutaan Amerikan kainaloksi. Kun amerikkalaisia pyydettiin tutkimuksessa vertailemaan kaikkia osavaltioita, jäi New Jersey sijalle 48, kolmanneksi viimeiseksi.

Silti nyt kotiinpaluun häämöttäessä tunnen haikeutta. Aidon newjerseyläisen erottaa siitä, että hän on aina valmis puolustamaan kotiosavaltiotaan pilkkakirveitä vastaan. Olen aito newjerseyläinen.

New Jersey Devils on osavaltion urheiluylpeys. Sen kova ja yritteliäs pelityyli heijastaa New Jerseyn arvoja.

Amerikan Vantaa

Monet newyorkilaiset pitävät New Jerseyä junttien asuinpaikkana, Amerikan Vantaana. Tämä ei sinänsä minua häiritse, olen syntynyt Vantaalla.

Mielikuvissa New Jersey on täynnä kulmikkaita työläisiä tai tylsiä porvareita, kun taas New York on coolien ja kiinnostavien ihmisten kaupunki. Koska New York on Yhdysvaltain suurin mediakeskittymä, ovat mielikuvat levinneet koko maahan.

Monien kosketus New Jerseyyn rajoittuu sitä halkoviin valtaviin monikaistaisiin moottoriteihin, joilla toinen toistaan itsekkäämmät kuskit taistelevat niukasta elintilasta. Kun New Yorkista kulkee Hudson-joen alitse junalla länteen New Jerseyn puolelle, avautuu heti tunnelista noustessa silmien eteen luotaantyöntävä soinen jättömaa.

Jos nämä näkymät eivät olleet aikaisemmin tuttuja, nosti vuosituhannen vaihteen menestyssarja Sopranos ne koko maailman tietoisuuteen. Pohjoisessa New Jerseyssä asuva mafiapomo Tony Soprano ajeli sarjan alkukuvissa joka viikko läpi seudun rujoimpien maisemien.

New Jerseyssä keskusteltiin 20 vuotta sitten, pilasiko Sopranos osavaltion maineen, vai tunnettiinko osavaltio rikollisuudesta ja korruptiosta jo sitä ennen. Keskustelua ei tarvinnut enää käydä, kun MTV aloitti tositelevision klassikkosarjan Jersey Shore. Sarjan herneaivoiset hahmot oli valittu edustamaan karmeimpia stereotypioita osavaltion asukkaista.

Kaikki halusivat New Jerseyyn

Todellisuudessa New Jerseyn maine on kateellisten panettelua.

Perheemme asuu Montclairissa, samassa kaupungissa, jossa Tony Soprano tapasi psykologiaan ja jossa hänet yritettiin murhata. Sopranojen asuintalo on kotoamme parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä.

En ole vielä kuullut yhtään laukausta.

Näissä pohjoisen New Jerseyn esikaupungeissa asuu paljon koulutettua väkeä: juristeja, toimittajia, luovien alojen työntekijöitä. Kun Brooklynissa asuva perhe saa toisen lapsensa, he muuttavat Montclairiin, täällä vitsaillaan.

Ennen pandemiaa junat kuljettivat ihmisiä töihin Manhattanille. Pandemian aikana tuntui siltä, että kaikki halusivat tänne ahtaasta New Yorkista. Asuntoja myytiin reilusti yli pyyntihinnan.

New Jerseyssä omakotitalot ovat suuria ja hienoja. Katuja reunustavat valtavat tammet ja kauniisti kukkivat kirsikkapuut. Kaupungit ovat turvallisia ja koulut hyviä. Puistot ovat suuria, ja luonnonreservaatit täynnä peuroja.

Taloussivusto Wallethub valitsi New Jerseyn Yhdyvaltain parhaaksi osavaltioksi elää. Se loisti turvallisuudessa, koulutuksessa, terveydessä ja elämänlaadussa. Eniten miinusta tuli kalleudesta: New Yorkin lähellä ei ole halpaa elää.

Toki New Jerseyllä on myös rosoinen puolensa. Newark, Paterson, Camden ja Trenton ovat entisiä teollisuuskaupunkeja, joita rakennemuutos ei kohdellut hyvin. Niissä on paljon rikollisuutta ja huumeita.

Asuntojen arvo ja koulujen taso voi heitellä jopa naapurikaupunkien välillä rajusti. Ongelmakaupunkeihin syntyy rappion kierre, jota on vaikea katkaista: jos kaupunkiin ei muuta veronmaksajia, se ei pysty pitämään yllä hyvää palvelutasoa, eivätkä varakkaat ihmiset halua muuttaa sinne. Tämä ei ole kuitenkaan vain New Jerseyyn rajoittunut ongelma.

Maanläheistä väkeä

New Jerseyn Hobokenissa syntyneen ja kasvaneen Sinatran suurin hittikappale kertoi muutosta kuuluisuuksien New Yorkiin, mutta New Jerseyn toinen megatähti Bruce Springsteen on luonut uransa laulamalla maanläheisistä ihmisistä, joita New Jersey on täynnä. Heidän seurassaan suomalainen viihtyy.

New Jersey on ainoa osavaltio, jossa huoltoasemalla bensaa ei tarvitse tankata itse. New Jerseyssä voi syödä autenttista intialaista, syyrialaista tai vaikkapa perulaista ruokaa.

New Jerseyssä on upeita hiekkarantoja ja kauniita kansallispuistoja. New Jerseyn takseissa soi letkeä latinopoppi tai menevä hip hop.

New Jerseyn osavaltion Twitter-tili on hauskempi kuin minkään muun viranomaisen.

Enempää perusteluita tuskin tarvitaan. ”Garden State” on ihmiselle hyvä paikka elää.