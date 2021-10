Ruumiin kanssa asuneet lapset saivat ruokaa naapureiltaan – 15-vuotias vaikeni karmeasta salaisuudesta

Kuolleen veljensä kanssa keskenään eläneet kolme poikaa saivat ruokaa naapureiltaan, jotka eivät voineet aavistaa, millainen synkkä salaisuus piili asunnossa.

Texasin Houstonissa karmivissa olosuhteissa asuneet kolme lasta ovat toistaiseksi sairaalahoidossa, kertoi Harrisin piirikunnan seriffi tiistaina.

Viranomaiset kertoivat sunnuntaina löytäneensä Houstonissa sijaitsevasta asunnosta kolme keskenään elänyttä lasta sekä näiden kuolleen veljen.

Harrisin piirikunnan sheriffin mukaan elossa löydetyt veljekset ovat 15-, 10- ja 7-vuotiaita ja heidän menehtynyt veljensä oli ollut 9-vuotias kuollessaan. Poliisin mukaan lasten vanhemmat eivät olleet asuneet asunnossa useaan kuukauteen.

Asunnosta pelastetut lapset ovat aliravittuja ja heillä oli vammoja. 7-vuotiaalla on luunmurtumia kasvoissa, kertovat ABC13-kanavan lähteet.

Poliisi odottaa kuolinsyytutkimuksen tuloksia, ennen kuin mahdollisia syytteitä nostetaan.

Texasin lastensuojeluviranomaiset ovat ottaneet pojat huostaan.

Viranomaiset saivat tietää asiasta, kun pojista vanhin soitti hätäkeskukseen sunnuntaina iltapäivällä. Hän kertoi 9-vuotiaan veljensä kuolleen vuotta aiemmin ja tämän ruumiin olevan viereisessä huoneessa.

Poika kertoi myös, ettei ollut nähnyt äitiään kuukausiin. ABC13:n mukaan poika oli ennen poliisille soittamistaan lähettänyt äidille tekstiviestin, ettei jaksa enää.

ABC13:n mukaan lasten äiti asui yhdessä miesystävänsä kanssa noin 15 minuutin ajomatkan päässä. Poliisi kuulusteli kaksikon, mutta heidät päästettiin vapaaksi. Syytteitä tapauksessa ei ole toistaiseksi nostettu.

Eräs naapuri arveli perheen muuttaneen pienkerrostaloalueelle tämän vuoden alussa. Naapurit kertoivat 15-vuotiaan olleen heidän antamansa ruoka-avun varassa.

Erica Chapman kertoi ABC13:lle alkaneensa antaa ruokaa pojan mukaan puolisen vuotta sitten. Hän kertoi nähneensä poikien äitiä hyvin harvoin.

– Äiti saattoi ajaa talon parkkipaikalle, jolloin 15-vuotias juoksi ulos noutamaan häneltä nuudeleita, juotavaa ja perunalastuja ja riensi ne sylissään takaisin asuntoon, kuvaili Chapman.

Naapurin mukaan teini ei suostunut ottamaan vastaan valmistettua ruokaa, vaan ainoastaan pakattuja snackseja, hedelmiä ja pizzaa.

Myös toinen naapuri, Trevor Thompson, kertoi antaneensa teinipojalle ruokaa. Thompson kuvaili poikaa vainoharhaiseksi, joka pelkäsi joutuvansa myrkytetyksi ja siksi hyväksyi vain harvoja ruokia.

Thompson suostui myös lataamaan pojan kännykkää ja sai siten tähän enemmän kontaktia.

Sekä Thompson että Chapman sanovat, etteivät tienneet millaisten kauheuksien keskellä pojat joutuivat elämään. He eivät edes tienneet, että 15-vuotiaan kanssa asui lisäksi kaksi muuta lasta.

Chapman arvelee pojan salanneen veljensä pelon vuoksi.

– Hän oli hermostunut ja peloissaan. Hän varmaan pohti, tullaanko häntä syyttämään tästä ja vanhemmat rankaisevat häntä. Ehkä vanhemmat olivat uhanneet erottaa pojat toisistaan, jos salaisuus paljastuisi.

Naapurit sanovat, etteivät olleet soittaneet viranomaisille, koska eivät ymmärtäneet täysin tilanteen vakavuutta. Heidän mukaansa 15-vuotias oli hyvin vaitonainen eikä juuri vastaillut kysymyksiin.

- En halunnut karkottaa häntä pois kysymyksillä, koska tiesin hänen olevan nälissään ja tarvitsevan ruokaa, Chapman sanoi.

Paikalliset kouluviranomaiset olivat tehneet 2019 ja 2020 valituksen poikien äidistä, koska lapset eivät olleet tulleet kouluun. Viranomaisten asiakirjojen mukaan pojat olivat viimeksi ilmoittautuneet toukokuussa 2020.

– Tässä tilanteessa olevien lasten uhkana on hyvin helposti pudota systeemistä. Texasissa on perinteisesti laskettu opettajien vastuulle huomioida lasten kärsimiä laiminlyöntejä. Mutta nämä lapset eivät koskaan ilmaantuneet kouluun, jossa opettaja olisi voinut hoksata tilanteen, selittää Children at Risk -lastensuojelujärjestön johtaja Bob Sanborn ABC13-kanavalle.