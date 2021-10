Facebookin työntekijöiltä kovia syytöksiä: algoritmit lietsovat väkivaltaa ja nuorten pahaa oloa

Uusi tietovuoto kertoo muun muassa 41-vuotiaasta ”Carolista,” joka seurasi Donald Trumpin Facebook-sivua ja jolle Facebookin algoritmi suositteli kahdessa päivässä salaliittosisältöä.

Uusi Facebook-papereiksi kutsuttu tietovuoto kertoo vakavista ongelmista sosiaalisen median jättiläisen ympärillä. Facebookin lisäksi Instagramin ja Whatsappin omistama yhtiö on papereiden mukaan tiennyt muun muassa sen yhteydestä vihapuheen ja väkivallan lisääntymiseen, mutta ei ole reagoinut niihin riittävästi.

Frances Haugen työskenteli tuotepäällikkönä Facebookissa leviävää väärää tietoa käsittelevässä ryhmässä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Googlella.

Tietovuotaja Frances Haugen, Facebookin entinen tuotepäällikkö, vuoti asiakirjoja ensin Wall Street Journalille. Hän oli lokakuun alussa kuultavana Yhdysvaltain senaatin valiokunnassa, joka käsittelee sosiaalisen median turvallisuutta, jossa hän kertoi pitävänsä Facebookin tekemiä valintoja katastrofaalisina. Facebook tietää, miten tehdä palvelusta turvallinen, mutta ei tee sitä, jotta sen tähtitieteellinen liikevoitto ei laskisi, Haugen väitti. Hän on ollut kuultavana myös Britannian parlamentissa, missä hän vaati enemmän säätelyä sosiaaliseen mediaan.

Facebookin toimitusjohtaja ja perustaja Mark Zuckerberg on kiistänyt Haugenin väitteet.

Nyt 17 sanomalehteä ovat saaneet tuhansia sivuja Facebookin sisäisiä raportteja.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissioon on tehty useita valituksia Facebookin toiminnasta. New York Timesin mukaan on myös mahdollista, että yhtiö joutuu oikeuteen siitä, että se on johtanut sijoittajia harhaan pimittämällä tietoja, jotka voisivat vaikuttaa pörssikursseihin. Viime viikkoina yhtiön kurssi on laskenut noin viidellä prosentilla.

Capitolin valtaus järkytti työntekijöitä

Kun suuri väkijoukko valtasi kongressin Washingtonissa ja muun muassa huusi kuolemaa varapresidentti Mike Pencelle, Facebookin toimistolla oltiin järkyttyneitä ja vaadittiin toimenpiteitä. Johto viestitti työntekijöilleen, että yritys miettii oikeaa tapaa reagoida tilanteeseen.

– Eikö meillä ole ollut tarpeeksi aikaa miettiä, miten hallita keskustelua ilman että mahdollistamme väkivallan? – – Olemme lietsoneet tätä tulta jo pitkään, eikä meidän pitäisi yllättyä, kun se on nyt riistäytynyt käsistä, eräs työntekijä sanoi The Atlanticin mukaan.

– Yksi demokratian ja itsehallinnon historian synkimmistä päivistä. – – Historiassa meitä ei muisteta hyvällä, sanoi toinen työntekijä.

Donald Trumpille määrättiin 24 tunnin Facebook-kielto. Myöhemmin sitä jatkettiin vuoden 2023 alkuun. Ärhäköistä viesteistään tunnettu Trump on saanut pitkän kiellon myös Twitteriin.

– Luuletteko todella, että 24 tuntia on mielekäs kielto, työntekijä kysyi yhtiön sisäisellä sivustolla, kun kielto ensin tuli voimaan.

– Miten meidän odotetaan jättävän huomiotta, kun johto ohittaa tutkimukseen pohjaavat poliittiset päätökset palvellakseen paremmin ihmisiä, kuten nyt väkivaltaa yllyttäviä ryhmiä. Työntekijät ovat tehneet oman osuutensa määritelläkseen muutoksia, joilla parantaa alustaamme, mutta heitä on tietoisesti pidätelty, hän kirjoitti.

Väärän tiedon levitys

Ennen marraskuun vaaleja Facebookin työntekijät olivat seuranneet huolestuneita Stop the Steal -Facebook-ryhmän kasvua. Ryhmässä levitettiin vääriä väitteitä vaalien väärentämisestä

Tietovuodossa tuli ilmi Stop the Steal and Patriot Party: The Growth and Mitigation of an Adversarial Harmful Movement -niminen selvitys, joka käsittelee ryhmällä oli keskeinen rooli mellakassa, ja Facebook olisi voinut tehdä enemmän estääkseen sen.

Facebook-papereissa kerrotaan myös yhtiön teettämästä Carol's Journey to QAnon -selvityksestä. Siinä kävi ilmi, että 41-vuotiaalle naiselle tutkimusmielessä tehty valeprofiili sai kahdessa päivässä suosituksia salaliitto QAnonin sivuista, kun hän seurasi Donald Trumpin ja Fox Newsin oikeaksi vahvistettuja sivuja.

– Vastuu 6. tammikuuta tapahtuneista väkivaltaisuuksista on niillä, jotka hyökkäsivät Capitoliin, ja niillä, jotka kannustivat heitä, Facebookin edustaja kommentoi CNN:lle.

Algoritmit levittävät väärää tietoa tehokkaasti ja horjuttavat demokratiaa, Haugen sanoi senaatissa.

Moderointi ei toimi kaikilla kielillä

Facebookilla on yli kolme miljardia kuukausittaista käyttäjää. Tietovuodon mukaan monessa maassa sisältöä käydään läpi vain yhdellä kielellä, vaikka maassa puhutaan useita kieliä. Tämän takia paljon vihapuhetta ja muuta ongelmallista sisältöä voi jäädä raportoimatta, ja se voi johtaa yhtiön työntekijöiden mukaan väkivaltaan. Tällaisia maita ovat muun muassa Intia, Pakistan, Etiopia ja Irak.

Esimerkiksi Intiassa Facebookilla ei ollut vuosikausiin vihapuhemoderointia hindiksi ja bengaliksi, joita puhuu Intiassa yhteensä yli 600 miljoonaa ihmistä.

– Hindi- ja bengalikäsittelijöiden puute tarkoittaa sitä, että suurta osaa tästä (vihapuhe-)sisällöstä ei koskaan merkitä tai käsitellä, sisäisessä selvityksessä kerrottiin.

Yhtiön edustaja kertoo CNN:lle, että viime vuosina yhtiö on rekrytoinut molemmankielisiä luokittelijoita.

Facebookin palvelut tukevat sataa eri kieltä. Yhtiön edustaja kertoi CNN:lle, että moderointi kattaa ”yli 70” kieltä. Niidenkin kielten osalla on ongelmia. CNN:n mukaan esimerkiksi vain muutama ilmiantokategorioista on käännetty esimerkiksi pashtuksi, joka on toinen Afganistanin suurista kielistä, eivätkä ohjeet ole dariksikaan kunnolla käännettyjä.

– Kaikkein epävakaimmat alueet ovat kielellisesti monimuotoisia paikkoja, joissa puhutaan kieliä, joita ei puhu suuri joukko ihmisiä, Frances Haugen sanoi.

Hänen mukaansa yhtiö usein laajentaa kielivalikoimaansa kieliin, joita puhutaan epävakailla alueilla. Erään vuodetun asiakirjan mukaan Facebook ja Instagram priorisoivat kuluvana vuonna amharan ja oromon kielet, joita puhutaan väkivaltaista sisällissotaa käyvässä Etiopiassa.

Yhtiön tiedottajan mukaan yhtiö on laittanut yhteensä 13 miljardia dollaria sen alustojen turvallisuuden parantamiseen vuoden 2016 jälkeen. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 85 miljardia dollaria, ja se teki voittoa 29 miljardia.

Pahaa oloa ja syömishäiriöitä nuorille

Haugen kertoi Facebookin olevan hyvin tietoinen alle 13-vuotiaista Instagramin ja Facebookin käyttäjistä ja yrityksen jopa tekevän käyttäjätutkimuksia alaikäisille käyttäjilleen.

– Facebook on jatkuvasti johtanut yleisöä harhaan lasten turvallisuutta koskevissa tutkimuksissaan, Haugen sanoi.

Britannian parlamentissa hän sanoi BBC:n mukaan, että Instagram on ”vaarallisempi kuin muut sosiaalisen median muodot”. Siinä missä muut sosiaalisen median verkostot keskittyvät esimerkiksi ajatusten tai viestien vaihtamiseen tai pelaamiseen, Instagramissa on Haugenin mukaan kyse ”sosiaalisesta vertailusta ja vartaloista, ihmisten elämäntyyleistä” ja se on hänen mukaansa lapsille pahempaa.

Haugenin mukaan Facebook on päättänyt kasvaa keinolla millä hyvänsä. Juuri kukaan Facebookin ulkopuolella ei Haugenin mukaan tiedä, mitä yhtiön kulisseissa tapahtuu.

– Facebook tietää, että sen algoritmit voivat esimerkiksi johtaa lapsen anorektisiin sisältöihin, Haugen sanoi Yhdysvaltain senaatissa.

Haugen vertasi Facebookin lapsia vahingoittavia toimia tupakkayhtiöihin, jotka aikanaan piilottivat tupakan aiheuttamia vahinkoja.

Haugen vuoti aiemmin Wall Street Journalille Facebookin sisäisen raportin, jonka mukaan Facebook ei reagoinut tarvittavalla tavalla sisäiseen tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan Instagram vahingoittaa teini-ikäisten tyttöjen minäkuvaa. 23 prosenttia tytöistä sanoi, että kun heillä oli paha olo oman kehonsa vuoksi, Instagram sai heidät tuntemaan olonsa huonommaksi, Guardian kertoo.