”Pommisykloni”, tornadot ja tulvat runtelevat Yhdysvaltoja – New Yorkin pormestarilta tiukka varoitus

Myrskyt kiusasivat viikonloppuna ja maanantaina maan länsirannikkoa. Tiistaina itärannikolla varaudutaan tulviin.

Voimakkaat myrskyt jatkavat Yhdysvaltojen runtelemista tiistain aikana. Myrskyistä uutisoivat muun muassa CNN, NBC ja Independent. Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun NWS:n mukaan tulvia voi olla luvassa ainakin Yhdysvaltojen koillisrannikolla.

Samaan aikaan Yhdysvaltain itärannikolla on muodostunut voimakas myrsky, jonka odotetaan osuvan maihin tiistain aikana.

Maanantai-illasta tiistai-iltapäivään Massachusettsista New Jerseyyn ulottuvalla alueella on voimassa tulvavaroitus. Poikkeustila on julistettu ainakin New Yorkin ja New Jerseyn kaupunkeihin.

– Ottakaa tämä vakavasti, sanoi New Yorkin pormestari Bill de Blasio maanantaina.

Myös Kentfieldissa Kaliforniassa vesi nousi vyötärön korkeudelle.

Voimakkaista ukkosista varoitetaan ainakin Marylandin ja Pohjois-Carolinan osavaltioissa.

Osassa osavaltioita voimassa on myös tornadovaroitus. Tornadoja oli maanantai-iltaan mennessä havaittu ainakin Missourin, Kansasin ja Illinois’n osavaltioissa. CNN:n mukaan voimakkain tornado iski Fredericktowniin Missouriin.

Viikonlopun aikana myrsky runteli Yhdysvaltain länsirannikkoa. Myrskyä on kutsuttu yhdeksi historian voimakkaimmista. Myrsky toi mukanaan voimakkaita tuulia ja sateita, ja esimerkiksi Mount Tamalpaisissa Kaliforniassa satoi miltei 28 senttiä vettä.

NBC kertoo, että ”pommisyklonin” aiheuttamia tuhoja korjataan maan länsirannikolla.

Myös San Franciscossa satoi runsaasti ja sunnuntai oli kaupungin historian sateisin lokakuun päivä. Muun muassa CNN kertoo, että ennen rankkasateita Kaliforniassa koettiin historiallisen pitkä kuiva ajanjakso.

Ryöppyävää vettä yritettiin ohjata pois Marin Cityssä Kaliforniassa sunnuntaina.

Independent kertoo, että kaksi ihmistä kuoli sunnuntaina Seattlessa, kun puu kaatui heidän autonsa päälle. Myrsky aiheutti myös sähkökatkoja ja maanvyöryjä.

NBC:n mukaan keskiviikkona myrskyn odotetaan siirtyvä Yhdysvaltain etelärannikolle ainakin Louisianan, Texasin, Alabaman osavaltioihin.