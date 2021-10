Väitetysti rokotetuista ja silti sairaalaan joutuneista koronapotilaista jopa 80 prosenttia on sellaisia, joilla on väärennetty rokotustodistus, sanoi Sputnik V -rokotteen kehittäjä Venäjällä. Lausunto aiheutti suuren kohun – ja tuloksena oli kokonainen joukko uusia salaliittoteorioita.

Moskovan GUM-tavaratalon rokotuspisteen ikkunasta on näkymä Kremlin kellotapuliin ja Punaiselle torille.

Pietari

Sputnik V -rokotteen kehittäjä Aleksandr Gintsburg yritti varoittaa venäläisiä väärennetyistä rokotustodistuksista, mutta tulikin synnyttäneeksi vain lisää uusia salaliittoteorioita.

Gintsburg kertoi uutistoimisto Tassille, että noin 80 prosenttia mukamas rokotetuista ja silti sairaalaan vakavan koronataudin vuoksi joutuneista ihmisistä ei ole todellisuudessa ottanut Sputnik V:tä, vaan he ainoastaan väittävät näin ostettuaan sitä ennen väärennetyn rokotustodistuksen.

– Jos väitetysti Sputnik V:llä rokotettu sairastuu vakavasti, kyse on ihmisistä, jotka ovat valitettavasti käyttäneet ostamiaan väärennettyjä todistuksia. Heidän joukostaan 80 prosenttia on sellaisia, joilla on ostettu sertifikaatti, Gintsburg sanoi Tassille.

Gintsburg käytti tässä yhteydessä sanaa ”markkeri” kuvailemaan analyysimenetelmää, jolla aidosti rokotetut ihmiset voidaan tunnistaa valerokotetuista. Hänen mukaansa Sputnik V:n ottaneet ihmiset voidaan tunnistaa tiettyjen merkkiaineiden perusteella.

– Me näemme, että näiltä (sairastuneilta) ihmisiltä puuttuvat markkerit 80 prosentissa tapauksista, Gintsburg sanoi.

Gintsburgin epäselvästä markkerilausunnosta nousi Venäjällä välittömästi suuri kohu sosiaalisessa mediassa.

Rokotevastaiset henkilöt ryhtyivät väittämään Gintsburgin käytännössä tunnustaneen nyt ensimmäistä kertaa, että rokotteen ottaneet ihmiset ”merkitään” jotenkin. Yksi rokotteisiin liittyvistä maailmanlaajuisista salaliitoista liittyy juuri väitteeseen, jonka mukaan rokotteiden avuilla ihmisiin laitettaisiin ”siru”, jonka avulla heitä voitaisiin seurata ja kontrolloida.

Gamalejan instituutin johtajan Aleksandr Gintsburgin epäselvästi muotoiltu lausunto herätti Venäjällä vain uusia epäluuloja rokotevastaisten keskuudessa.

Uutissivusto Fontanka pyysi lisäselvitystä Gintsburgin puheille Gamalejan instituutin toiselta tiedemieheltä, professori Anatoli Altshteinilta.

Altshtein selvitti, että Gintsburg viittasi puheillaan ainoastaan tietyntyyppisiin vasta-aineisiin, joita ihmiselle kehittyy Sputnik V-rokotteen saamisen jälkeen. Mitään erityistä ”tunnisteainetta” ei Sputnikin mukana siis pistetä, professori korosti.

Sputnik on rakennettu niin, että siinä käytetään niin kutsuttuina viruskuljettimina kahta erilaista vaarattomaksi tehtyä ihmisen adenovirusta. Ensimmäisessä piikissä käytetty adenovirus on serotyyppiä numero 26 ja toisessa piikissä serotyyppiä numero 5.

Näiden viruskuljettimien avulla elimistöön viedään pätkä koronaviruksen piikkiproteiinin dna:ta. Tällöin ihmisen elimistö ryhtyy tuottamaan vasta aineita siis itse asiassa sekä koronaviruksen piikkiproteiinille että myös näille kantajaviruksille.

Gum-tavaratalon rokotuspiste Moskovassa kuvattuna 21. lokakuuta.

Erityisesti tyypin 26 adenovirusta esiintyy Altshteinin mukaan ihmisillä luonnostaan harvoin, joten sille kehittyvät vasta-aineet viittaavat selkeästi Sputnik V -rokotteen ottamiseen.

– Jos ihminen on sairastunut vakavasti ja väittää, että hän on ottanut rokotteen, se voidaan tarkistaa 26-tyypin adenoviruksen vasta-aineiden perusteella. Jos näitä vasta aineita ei ole, se tarkoittaa, että hän on ostanut rokotustodistuksen, Altshtein sanoi.

– Hänelle täytyisi ilmaantua neutraloivia vasta-aineita sekä 26-tyypin adenovirukselle että 5-tyypin adenovirukselle, mikäli hän on saanut molemmat rokotteet. Nämä voidaan todeta missä tahansa laboratoriossa.

Althstein myönsi kuitenkin Fontankalle, että aivan 100-prosenttisen varmasti rokotettuja ei voi tunnistaa eroon valerokotetuista edes vasta-ainetestien avulla. Osalle ihmisistä vasta-aineita ei muodostu lainkaan. Osalla saattaa puolestaan olla vasta-aineita ainakin teoriassa sekä 26-tyypin että 5-tyypin adenovirukselle ja myös covid-19-taudille aiemmin sairastetun taudin jälkeen, vaikka hän ei olisi rokotetta ottanutkaan.

” Voi huijata työnantajaa tai valtion rekistereitä, mutta virusta ei voi huijata.

Väärennettyjen rokotustodistusten myynti on Venäjällä joka tapauksessa todellinen bisnes, mutta sen laajuudesta on vaikea saada tietoa.

Mustasta pörssistä voi ostaa kahdenlaisia todistuksia. Halvempi todistus on tarkoitettu ainoastaan huijaamaan esimerkiksi työnantajaa, jolle voi näyttää silmämääräisesti rokotustodistusta.

Kalliimpi väärennös edellyttää puolestaan sitä, että joku terveydenhuollon työntekijä kirjaa rokotuksen todella tapahtuneeksi Venäjän valtion sähköiseen Gosuslugi-järjestelmään. Tällöin on mahdollista, että samalla tuhotaan myös aitoja rokoteannoksia, jotta saadaan rokotteiden käyttöluvut vastaamaan sähköiseen järjestelmään kirjattuja rokotustodistusten määriä.

Gintsburgin lausunnon jälkeen Venäjällä on käynnistynyt keskustelu myös siitä, pitäisikö valerokotettuja ryhtyä systemaattisesti tunnistamaan.

Väärennettyjen rokotustodistusten kaupittelijoita on jo saatu kiinni ja heitä odottaa rikosvastuu. Seuraava kysymys on, pitäisikö valetodistusten ostajia itseään rangaista.

Venäjällä epäillään, että väärennettyjen rokotustodistusten antamiseen saattaa sisältyä myös oikeiden rokoteannosten tuhoamista. Näin valtion rekistereihin syötetyt tilastot voitaisiin saada täsmäämään keskenään.

Molekyylibiologi Aljona Makarova sanoi Doktor Piter -sivustolle, että väärennettyjen rokotustodistusten myynti uhkaa jo koko Venäjän rokotusohjelman onnistumista.

Mikäli valerokotetut jäävät tunnistamatta, se vääristää tilastoja – ja se uhkaa puolestaan viedä uskottavuutta sekä Sputnikilta että rokotusohjelmalta, hän sanoi.

– Rokottamattomat ihmiset sairastuvat vakavasti, mutta tilastoihin he päätyvät rokotettuina, jolloin he vääristävät tietoja rokotteiden tehosta, Makarova sanoi.

– Harva tunnustaa edes lähipiirissään, että hänellä on ostettu sertifikaatti. Rokotevastaiset ihmiset levittävät sen jälkeen sosiaalisessa mediassa väitteitä, joiden mukaan heidän rokotettu ystävänsä on sairastunut silti vakavasti. Tämä laskee luottamusta rokotteisiin, ja yhä uudet ihmiset ostavat väärennettyjä todistuksia. Syntyy tuhoisa kierre, Makarova kuvaili.

Makarovan mukaan väärennösten ostajien kannattaa miettiä, että on yksi taho, jota he eivät voi huijata.

– Voi huijata työnantajaa tai valtion rekistereitä, mutta virusta ei voi huijata. Viruksen kanssa tekemisiin joutuu meistä jokainen. Siksi pyydän kaikkia todistuksen ostaneita harkitsemaan uudelleen, lopettamaan pseudoeksperttien kuuntelemisen ja rokottautumaan aidosti, Makarova vetosi.

” Mitä ilmeisimmin he alkavat itsekin ajatella, että heillä on oikeasti rokotus.

Kohu Gintsburgin lausunnosta jatkuu Venäjällä yhä monella muullakin eri tapaa.

Gintsburg harmitteli Tassin haastattelussa myös sitä, että ihmiset käyttävät rahojaan väärennettyihin todistuksiin ja huijaavat siten ennen kaikkea itseään.

– Ihmiset tuhlaavat rahojaan, ja juuri näillä rahoilla he sitten sairastuvat ja kuolevat. Mitä ilmeisimmin he alkavat itsekin ajatella, että heillä on oikeasti rokotus ja he herpaantuvat kaikkien rajoitusten noudattamisessa, Gintsburg selitti.

Osa keskustelijoista on ryhtynyt kuitenkin epäilemään, mihin tilastoihin Gintsburgin väitteet ”valerokotettujen” sairastumisista perustuvat, sillä Venäjä on antanut varsin niukasti julkisuuteen tilastoja rokotuksista ja rokotteiden saaneiden sairastumisista.

On myös kyselty, yrittääkö Gintsburg peitellä lausunnollaan Sputnikin tehottomuutta, sillä Venäjän rokotevalmistuksen tasalaatuisuudesta on ollut aiemminkin epäilyjä. Sosiaalisen median keskusteluissa pohditaan muun muassa, ovatko jotkut väitetyt valerokotetut saaneet sittenkin piikkinsä sellaisesta rokote-erästä, joka on ollut tehotonta.