Virossa hätyytellään jo viime kevään piikkiä sairaalahoitoa saavien määrässä. Maan terveydenhuollon kantokyvyn raja uhkaa tulla pian vastaan. Latviassa väläyteltiin mahdollisuutta siirtää tehohoitopotilaita ulkomaille.

Koronatilanne Baltian maissa jatkaa synkkenemistään. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä nousi Latviassa maanantaina uusiin huippulukemiin, ja myös Virossa ja Liettuassa tartuntamäärät ovat nopeassa kasvussa.

Latviassa sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä pomppasi maanantaina yli 1 400:aan, mikä on suurin määrä pandemian aikana. Maan terveysministeri Daniels Pavluts sanoi TV3-kanavan haastattelussa, että jos sairaalakuormitus jatkaa kasvamistaan, Latvia tarvitsee kansainvälistä apua. Ministeriö on asettanut rajaksi 3 000 sairaalassa olevaa potilasta.

– Olemme kertoneet ulkomaisille kumppaneillemme, että saatamme tarvita lääkintähenkilökuntaa, ja äärimmäisissä tilanteissa meidän täytyy ehkä jopa siirtää tehohoitopotilaita ulkomaille, Pavluts sanoi.

Ruotsi on jo ilmoittanut avustavansa Latviaa lähettämällä maahan 120 hengityskonetta, 30 pumppua ja yli 300 monitoria. Latvian pääministeri Krisjanis Karins kertoi saaneensa viime viikonlopun EU-huippukokouksessa useilta EU-maiden pääministereiltä vahvistuksen siitä, että ne ovat valmiita auttamaan Latviaa.

Latviassa on viime päivinä todettu yli 2 000 uutta tartuntaa päivässä ensimmäistä kertaa pandemian aikana. Päivittäisten kuolemien määrä on noussut yli 20:n.

Yhteensä Latviassa on kirjattu pandemian aikana reilut 3 000 koronakuolemaa ja yli 200 000 tartuntaa. Liettuassa kuolemia on raportoitu yli 5 600 ja tartuntoja 390 000, Virossa puolestaan kuolemia on reilut 1 400 ja tartuntoja 183 000.

Virossa on tällä hetkellä sairaalahoidossa 516 koronaviruspotilasta, joista 39 on tehohoidossa kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Potilaista 70 prosenttia on rokottamattomia.

Viimeisen vuorokauden aikana 76 uutta koronapotilasta on saapunut sairaaloihin. Uusia tautitapauksia on todettu päivässä 1 281.

Viron terveysviraston hätätilalautakunnan ylilääkäri Urmas Sule pitää tilannetta huolestuttavana. Edellisten kolmen viikon aikana sairaalahoidettavien potilaiden määrä on noussut viikottain sadalla. Jos sama tahti jatkuu, kolmen viikon päästä potilaita on sairaaloissa jo enemmän kuin viime keväänä.

Viime keväänä potilaiden määrä sairaaloissa oli korkeimmillaan 725. Sulen mukaan on väistämätöntä, että 700 potilaan rajapyykki ylittyy pian.

– Sitä emme voi estää, mutta on jo paljon, jos pysymme alle 800:ssa, Sule sanoo ERR:lle.

Suomessa sairaalahoidossa on viimeisimmän tiedon mukaan 215 potilasta, joista tehohoidossa on 34. Suomen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa ja Viron noin 1,3 miljoonaa. Viron väestöstä täysin rokotettuja on 56,4 prosenttia, kun taas Suomessa 77,2 prosenttia.

Sunnuntaina uutisoitiin, että Viro kiristää rajoitustoimiaan. Maanantaista lähtien tiettyihin julkisiin paikkoihin ja tapahtumiin on pääsy ainoastaan niillä, joilla on esittää ovella todistus rokotteiden ottamisesta tai sairastetusta taudista.

Negatiivisella testituloksella sisäänpääsy ei onnistu. Säännöt koskevat muun muassa ravintoloita, baareja, teattereita, konserttisaleja, urheilutapahtumia, kuntosaleja ja museoita, ja niissäkin käyviltä edellytetään kasvomaskien käyttöä.

Marraskuun alussa puolestaan tulevat voimaan kouluja ja harrastusryhmiä koskevat testaus- ja karanteenitoimet. Koronalle altistuneiden rokottamattomien oppilaiden on vetäydyttävä välittömästi kotikaranteeniin ja käytävä myös testissä.

– Marraskuun ensimmäiseen päivään mennessä meillä saattaa olla yli 500 ihmistä sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi, ja kuun lopussa lukema voi olla jo 700. Tämä tarkoittaa sitä, että kapasiteetti on täynnä. Sen jälkeen meillä ei ole tarpeeksi lääkäreitä ja sairaanhoitajia potilaita varten, Viron terveyslautakunnan apulaisjohtaja Mari-Anne Härma sanoi sunnuntaina ERR:lle.

Uudet rajoitukset ovat voimassa tammikuun 10. päivään saakka.

Ratas nosti Pohjoismaat esikuvaksi

Viron parlamentin Riigikogun puhemies Jüri Ratas sanoi toivovansa, että Viro voisi seurata Pohjoismaiden mallia. Ratas kertoi sosiaalisessa mediassa tapaamisestaan Tanskan parlamentin puhemiehen kanssa ja kehui Pohjoismaiden korkeaa rokotusastetta, joka on mahdollistanut rajoitusten purkamisen.

– Tanskassa, kuten muissakin Pohjoismaissa, 80–90 prosenttia aikuisista on saanut kaksi rokoteannosta, mikä antaa ihmisille mahdollisuuden elää avoimessa yhteiskunnassa. Toivon, että Viro voisi olla samanlainen. Terve. Avoin. Optimistinen, Ratas kirjoitti.

Ratas sanoi Viron tilanteen huonontuneen nopeasti ja kuvaili maan olevan katastrofin partaalla. Hän painotti rajoitustoimien olevan käytössä ihmishenkien suojelemiseksi.

– Jotta päivittäinen elämä Virossa voisi toimia, tarvitsemme kaikkien panosta, ja meidän täytyy ottaa toinen toisemme huomioon.

Ratas kertoi hallinnon saaneen viime päivinä eri puolilta Viroa viestejä sairaaloista, joissa kiireetön hoito on täytynyt lopettaa lähes tyystin ja joiden henkilökunta on täysin uuvuksissa.